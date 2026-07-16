«Татспиртпром» вошел в топ-3 алкогольных компаний России по выручке

Татарстанский холдинг произвел 13,2 млн декалитров спирта

Компания «Татспиртпром» заняла третье место в списке крупнейших алкогольных производителей России по производственной выручке с доходами в 23,7 млрд рублей по итогам 2025-го. Это на 27% больше, чем в 2024-м (18,6 млрд). Рейтинг фирм составил Forbes.

В новом рейтинге «Татспиртпром» обошел «Алкогольную сибирскую группу», которая теперь занимает четвертую позицию. По данным издания, татарстанский холдинг произвел 13,2 млн декалитров спирта в 2025 году и стал ведущим производителем водки в стране.

Первую и вторую строчки рейтинга занимают Novabev Group и «Алвиса» с выручкой в 38,2 млрд и 30,3 млрд рублей соответственно. «Башспирт», находящийся в собственности властей Башкортостана, остался на 11-м месте с выручкой в 11,6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Татарстан оказался в лидерах среди регионов России по объему выполненных работ в сфере строительства.

Никита Егоров