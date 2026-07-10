В Азнакаевском районе выявили нарушения при добыче полезных ископаемых

По итогам проверки возбуждено шесть административных дел в отношении трех компаний — «Альянс-трейд», «Промкарьер» и «Казанская горнодобывающая компания»

В Азнакаевском районе Татарстана выявили нарушения при добыче полезных ископаемых. Проверку провела Татарская природоохранная межрайонная прокуратура.

Добыча полезных ископаемых велась за пределами разрешенного участка, компании не достигали запланированных объемов добычи, а на производственных территориях размещались отходы, в том числе в водоохранной зоне. Также были выявлены нарушения, связанные с отсутствием мероприятий по снижению выбросов в период неблагоприятных погодных условий и использованием в водоохранной зоне незащищенного уличного санузла.

По итогам проверки возбуждено шесть административных дел в отношении трех компаний — ООО «Альянс-трейд», ООО «Промкарьер» и ООО «Казанская горнодобывающая компания».

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Организациям вменяют нарушения условий лицензий на пользование недрами, требований обращения с отходами и правил использования водоохранных зон. Руководителям предприятий внесли представления об устранении выявленных нарушений. Материалы прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Ранее Татарстан за месяц добыл полезных ископаемых на 115 млрд рублей. Это следует из данных Росстата за период с января по февраль 2026 года.

Наталья Жирнова