Электромобиль «Атом» допустили к работе в такси

В списке уже 30 моделей разных марок

Фото: Артем Дергунов

Минпромторг включил электромобиль «Атом» в перечень автомобилей, допущенных для работы в такси. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Данная модель соответствует первому критерию, содержащему требование о наборе количества баллов, необходимого для допуска продукции автомобилестроения для госзакупок, — передает ТАСС слова пресс-службы.

Для электромобилей с 1 января 2026 года порог составляет 1 500 баллов. В настоящее время в списке 30 моделей марок Lada, Sollers, Evolute, Voyah, «Москвич», UMO, Haval, Tenet и других.

Раннее сообщалось, что сотрудники компании «Кама» (разработчик электромобиля «Атом») столкнулись с задержками зарплат.

Вадим Вахрушев