Сиразиева Сария Салиховна

Общая информация

Родилась 20 января 1967 года в селе Шикши Сабинского района, ТАССР.

Образование

1989 г. — окончила КФЭИ по специальности «финансы и кредит».

2004 г. — окончила Институт социальных и гуманитарных знаний по специальности «юриспруденция».

Трудовая деятельность

1989–1990 гг. — старший ревизор-инспектор Московского райфинотдела Казани.

1990–2006 гг. — замещала должности старшего госналогинспектора, главного госналогинспектора, заместителя начальника отдела, начальника отдела, заместителя начальника инспекции Федеральной налоговой службы по Московскому району Казани.

2007–2010 гг. — начальник межрайонной инспекции ФНС N3 по Республике Татарстан.

2010–2015 гг. — первый заместитель министра экономики Республики Татарстан.

С июля 2015 г. — заместитель управляющего Отделением-Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Награды и звания

Заслуженный экономист Республики Татарстан, Почетный работник МНС России, награждена медалями «В память 1000-летия Казани», «За доблестный труд».

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