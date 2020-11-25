Сиразиева Сария Салиховна
Общая информация
Родилась 20 января 1967 года в селе Шикши Сабинского района, ТАССР.
Образование
1989 г. — окончила КФЭИ по специальности «финансы и кредит».
2004 г. — окончила Институт социальных и гуманитарных знаний по специальности «юриспруденция».
Трудовая деятельность
1989–1990 гг. — старший ревизор-инспектор Московского райфинотдела Казани.
1990–2006 гг. — замещала должности старшего госналогинспектора, главного госналогинспектора, заместителя начальника отдела, начальника отдела, заместителя начальника инспекции Федеральной налоговой службы по Московскому району Казани.
2007–2010 гг. — начальник межрайонной инспекции ФНС N3 по Республике Татарстан.
2010–2015 гг. — первый заместитель министра экономики Республики Татарстан.
С июля 2015 г. — заместитель управляющего Отделением-Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации.
Награды и звания
Заслуженный экономист Республики Татарстан, Почетный работник МНС России, награждена медалями «В память 1000-летия Казани», «За доблестный труд».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420013, ул. Баумана, 37
- Телефон: (843) 235-05-00
- Сайт: https://cbr.ru/tatarstan/
Дата последнего обновления: 25.11.2020