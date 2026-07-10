Wildberries опроверг сообщения о сбоях с доставкой из-за ситуации с топливом

В маркетплейсе пояснили, что уведомления об отмене заказов являются стандартными сервисными сообщениями

Фото: Максим Платонов

Компания Wildberries и Russ (РВБ) опровергла ТАСС информацию о том, что проблемы с топливом повлияли на доставку заказов. Ранее ряд телеграм-каналов распространили сообщения о том, что маркетплейс якобы начал отменять заказы из-за сложностей с доставкой.

В РВБ заявили, что эта информация не соответствует действительности. В компании пояснили, что уведомления об отмене заказов являются стандартными сервисными сообщениями. Они автоматически отправляются покупателям, если выполнение заказа невозможно по различным причинам, включая технические особенности обработки, отсутствие товара или другие операционные факторы.

Ранее Wildberries повысил комиссии для продавцов по некоторым товарным категориям. Причиной этого, по информации пресс-службы маркетплейса, стали увеличившиеся логистические расходы на фоне роста цен на топливо. Согласно оценкам экспертов, размер повышения составит от 5 до 20%.



Наталья Жирнова