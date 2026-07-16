В Татарстане направили 500 млн рублей на поддержку предпринимателей — участников СВО в 2026 году

Кроме финансовой помощи, в республике предлагаются консультации, поддержка в запуске и развитии бизнеса

В Татарстане по итогам первых шести месяцев 2026 года предпринимателям, участвующим в специальной военной операции (СВО), и членам их семей было выделено около 500 миллионов рублей в рамках программ поддержки бизнеса. Также помощь была направлена предприятиям, сотрудники которых проходят службу в зоне спецоперации, сообщила пресс-служба Минэкономики республики.

По специальному микрофинансовому продукту «Поддержка СВО» более 60 заявителей получили свыше 280 миллионов рублей в виде микрозаймов. Дополнительно 175 миллионов рублей выделено в качестве поручительств по микрозаймам. В рамках программы льготного лизинга «Лизинговая поддержка СВО» получатели направили около 40 миллионов рублей на обновление или покупку оборудования и транспортных средств.

Также Минэкономики республики совместно с институтами поддержки предпринимательства реализует комплекс мер в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», направленных на помощь участникам СВО и их семьям в открытии и развитии собственного бизнеса. Это включает как финансовые, так и нефинансовые меры поддержки.

Микрофинансовая поддержка предоставляется по программе «Поддержка СВО» на сумму до 5 миллионов рублей с минимальной ставкой от 1% годовых. Компании, созданные участниками СВО или их родственниками, могут получить льготный заем на срок до 3 лет.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В этом году также была увеличена сумма финансирования для лизинговых продуктов, включая «Лизинговую поддержку участников СВО», максимальная сумма которой возросла с 20 до 40 миллионов рублей, при ставке от 5% годовых на приобретение оборудования.

Кроме финансовой помощи, в республике предлагаются консультации, поддержка в запуске и развитии бизнеса, а также помощь в разработке бизнес-планов.

Продолжается также программа обучения ведению предпринимательства «СВОе дело», которую уже прошли около 300 ветеранов и членов их семей. Некоторые из ее выпускников уже запустили свои проекты и успешно развивают свои дела.

С дополнительной информацией о мерах поддержки бизнеса можно ознакомиться по номеру единого контактного центра: 8 (843) 524-90-90, а также на сайте Министерства экономики РТ.

Ранее сообщалось, что к концу 2028 года в России закроется половина МФО.

Никита Егоров