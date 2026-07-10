В Татарстане объем грузооборота снизился на 9,3% за год

Сильнее всего данный показатель снизился в марте 2026-го

Фото: Динар Фатыхов

По итогам января — мая 2026 года грузооборот автотранспорта организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, всех видов деятельности составил 6,3 млрд тонно-километров. Это на 9,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Татарстанстата.

Напомним, что тонно-километр — единица измерения грузооборота, которая показывает объем перевозок и оценивает пропускную способность транспортных линий. Один тонно-километр представляет собой перевозку одной тонны груза на расстояние в один километр.

Реальное время / realnoevremya.ru

Причем, согласно предоставленной месячной статистике, в 2026-м результаты снижались каждый месяц относительно аналогичного периода прошлого года. Так, если в январе 2025 года грузооборот составил 1,2 млрд тонно-километров, то в январе 2026-го — 1,1 млрд (-7,3%). Сильнее всего данный показатель снизился в марте текущего года, а именно на 14,4% к тому же месяцу прошлого года, до 1,25 млрд тонно-километров.

Стоит учесть, что объем грузооборота снизился в целом по всей России. Согласно данным Росстата, по итогам января — мая 2026 года он составил 2,3 трлн тонно-километров, что на 1,1% меньше, чем за аналогичный период 2025-го (2,32 трлн).

О том, с чем связано данное падение, какой способ перевозки самый дешевый и выгодный, какие посылки лучше перевозить на большегрузах и какие меры могут улучшить ситуацию для автомобильных грузоперевозок, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров