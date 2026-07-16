К концу 2028 года в России закроется половина МФО

участники рынка продолжают уменьшаться в связи с ужесточением регулирования «дорогих» займов

Фото: Динар Фатыхов

С 2026 по 2028 год количество микрофинансовых организаций (МФО) в России может сократиться почти в два раза, согласно прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА», пишет «Российская газета».

Согласно данным, участники рынка продолжают уменьшаться в связи с ужесточением регулирования «дорогих» займов. Особенно быстрое снижение числа МФО ожидается в 2027—2028 годах из-за обязательного внедрения Единой биометрической системы (ЕБС), что потребует серьезных затрат от малых компаний, а также создаст конкуренцию с крупными игроками на фоне количественных ограничений.

С 1 апреля текущего года максимальный размер переплаты по займам был снижен с 130 до 100% от суммы основного долга, что непосредственно уменьшит процентные доходы МФО. Кроме того, с 1 октября вступит в силу новое ограничение, согласно которому заемщик может иметь не более двух активных займов с процентной ставкой выше 200% годовых. Аналитики оценивают, что это приведет к снижению объемов микрозаймов примерно на 5% и к уменьшению прибыли сектора на 10%.

В 2027 году рынок ждет дополнительные меры. С 1 марта будет введена обязательная идентификация клиентов через ЕБС для всех онлайн-займов МФО. А с 1 апреля начнет действовать правило, согласно которому заемщик не сможет иметь более одного активного договора со ставкой выше 100% годовых.

Из-за высоких затрат на интеграцию ЕБС и низкого уровня биометрии среди населения эксперты ожидают массовый добровольный выход небольших компаний из реестра и снижение объемов выдачи на рынке сразу на 30% в 2027 году.

Ранее эксперты заявили о снижении темпов роста зарплат у рабочих в России.

Никита Егоров