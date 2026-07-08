Новак: Россия в июле начнет импортировать топливо из других стран

Власти также обсуждают с РЖД возможность предоставления скидок на перевозку топлива при импорте

Фото: Динар Фатыхов

Россия в июле начнет импортировать топливо из других стран. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании с президентом страны Владимиром Путиным.

По его словам, власти принимают дополнительные меры для стабилизации ситуации на топливном рынке.

— Текущая ситуация на АЗС вызывает беспокойство у людей, для решения стоящих задач и стабилизации ситуации правительство продолжает предпринимать дополнительные шаги, — заявил вице-премьер.

Власти также обсуждают с РЖД возможность предоставления скидок на перевозку топлива при импорте. Ранее Новак сообщил о введении запрета на экспорт дизельного топлива. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, спрос на моторное топливо в стране вырос примерно на треть.

Наталья Жирнова