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Новак: Россия в июле начнет импортировать топливо из других стран

18:18, 08.07.2026

Власти также обсуждают с РЖД возможность предоставления скидок на перевозку топлива при импорте

Новак: Россия в июле начнет импортировать топливо из других стран
Фото: Динар Фатыхов

Россия в июле начнет импортировать топливо из других стран. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании с президентом страны Владимиром Путиным.

По его словам, власти принимают дополнительные меры для стабилизации ситуации на топливном рынке.

— Текущая ситуация на АЗС вызывает беспокойство у людей, для решения стоящих задач и стабилизации ситуации правительство продолжает предпринимать дополнительные шаги, — заявил вице-премьер.

взято с сайта government.ru

Власти также обсуждают с РЖД возможность предоставления скидок на перевозку топлива при импорте. Ранее Новак сообщил о введении запрета на экспорт дизельного топлива. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, спрос на моторное топливо в стране вырос примерно на треть.

Наталья Жирнова

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