Министерство земельных и имущественных отношений РТ
Общая информация
Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан проводит в республике единую государственную политику в области земельных и имущественных отношений; осуществляет полномочия собственника имущества, находящегося в государственной собственности Республики Татарстан, в том числе приватизацию, управляет и распоряжается государственным имуществом и земельными ресурсами.
Министерство осуществляет следующие основные функции:
- управление использованием земельных ресурсов;
- управление использованием недвижимого имущества (здания, сооружения), транспорта, оборудования, находящихся в государственной собственности;
- управление использованием государственного портфеля акций;
- управление приватизацией;
- лицензирование закрепленных видов деятельности.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420043, г. Казань, ул. Вишневского, 26
- Телефон: (843) 221-40-00
- Email: mzio@tatar.ru
- Сайт: mzio.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 27.08.2017