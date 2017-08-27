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Министерство земельных и имущественных отношений РТ

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Общая информация

Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан проводит в республике единую государственную политику в области земельных и имущественных отношений; осуществляет полномочия собственника имущества, находящегося в государственной собственности Республики Татарстан, в том числе приватизацию, управляет и распоряжается государственным имуществом и земельными ресурсами.

Министерство осуществляет следующие основные функции:

  • управление использованием земельных ресурсов;
  • управление использованием недвижимого имущества (здания, сооружения), транспорта, оборудования, находящихся в государственной собственности;
  • управление использованием государственного портфеля акций;
  • управление приватизацией;
  • лицензирование закрепленных видов деятельности.
Руководитель - Хамаев Азат Киямович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420043, г. Казань, ул. Вишневского, 26
  • Телефон: (843) 221-40-00
  • Email: mzio@tatar.ru
  • Сайт: mzio.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 27.08.2017

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