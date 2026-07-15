В Татарстане второй год подряд снижается деловая активность бизнеса

Инвестиционная активность и загрузка мощностей остаются в минусе

Фото: Динар Фатыхов

Бизнес в Татарстане второй год подряд фиксирует снижение деловой активности. Показатель находится в отрицательной зоне — от минус 0,6 до минус 1,2 пункта, следует из мониторинга предприятий ЦБ.

— Татарстан вошел в число регионов, где компании ожидают дальнейшего подорожания товаров и услуг. Показатель ценовых ожиданий в республике достиг 1,2 пункта, — сказано в результатах мониторинга.

Загрузка производственных мощностей остается отрицательной — в диапазоне от минус 0,6 до минус 1,2 пункта. Одновременно компании по всей стране стали хуже оценивать спрос на продукцию, который снизился до минимума с мая 2022 года. Особенно сложная ситуация в строительстве.

Ранее сообщалось, что в I квартале 2026 года прибыль российских компаний упала на 20%.

Вадим Вахрушев