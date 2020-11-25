Тазетдинова Клара Алексеевна

Общая информация

Родилась 18 ноября 1965 года д. Бибкеево Буинского района ТАССР.

Образование

1987 г. — окончила Казанский финансово-экономический институт.

1995 г. — окончила Казанский государственный медицинский университет по специальности «экономика труда; социальная работа».

Трудовая деятельность

1987-1992 гг. — экономист, старший экономист, ведущий экономист отдела Государственного комитета Татарской АССР по труду.

1992-2005 гг. — главный специалист, заместитель начальника отдела, начальник отдела Управления занятости Госкомтруда РТ, начальник отдела Департамента федеральной государственной службы занятости населения по РТ, начальник отдела Территориального органа Минтруда России по вопросам занятости населения по РТ, начальник отдела управления федеральной государственной службы занятости населения по РТ.

С февраля 2006 г. — заместитель начальника управления федеральной государственной службы занятости населения по РТ.

С августа 2007 г. — заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ.

Награды и звания

Награжден почетной грамотой министерства здравоохранения и социального развития РФ (2001 г.), медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), нагрудным знаком «Отличник социально-трудовой сферы РФ» (2010 г.), почетными грамотами министерства труда и занятости РТ (2006 г.), министерства промышленности и торговли РТ (2010 г.), благодарственным письмом президента РТ (2010 г.), медалями РТ «За доблестный труд» (2015 г.), РТ «За доблестный труд» (2016 г.), медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2020 г.).

Дата последнего обновления: