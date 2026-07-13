На КАМАЗе начался корпоративный отпуск, его продолжительность сократили

Решение приняли в результате роста заказов и расширения продаж автомобилей нового модельного ряда К5

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня, 13 июля, на КАМАЗе начался корпоративный оплачиваемый отпуск, который продлится 14 календарных дней и завершится 26 июля, сообщили в пресс-службе ПАО «КАМАЗ».

В мае руководство компании изменило график летнего отпуска, сократив его с трех недель до двух. Это решение было принято в результате роста заказов и расширения продаж автомобилей нового модельного ряда К5, спрос на которые продолжает увеличиваться.

— Сокращение продолжительности корпоративного отпуска позволит продлить активный рабочий период на производстве и выпустить дополнительный объем продукции без ущерба для качества, — отметил ранее гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин.

В дни отпуска в обычном режиме будут работать сотрудники, отвечающие за реализацию продукции, составление отчетов, расчет зарплаты, кадровое делопроизводство, обработку распорядительной документации, согласование договоров, а также работники, обеспечивающие функционирование зданий и ремонт оборудования. Их ежегодные отпуска будут предоставлены в течение года согласно утвержденному графику.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата на КАМАЗе достигла 94 тысяч рублей.

Никита Егоров