Татарский по-новому: «Нужно всем успокоиться — и родителям, и общественникам»

Депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов назвал закон о родных языках «приемлемым» и предложил менять методику преподавания

Фото: Максим Платонов

Поправки в закон об образовании, касающиеся добровольного изучения национальных языков, стали главной темой брифинга, на котором был единственный выступающий — депутат российской Госдумы Ильдар Гильмутдинов. Несмотря на то, что он представил журналистам подробный «отчет о проделанной работе», в котором законопроект о языках занимал лишь небольшую часть, да еще и предварил информацию просьбой к журналистам не раздувать тему ради повышения «кликабельности» своих изданий, все остальные аспекты депутатской работы не вызвали у представителей СМИ особого интереса. «Реальное время» подлило масла в огонь, задав свои вопросы о языке…

Включен по собственному желанию



Свое выступление Ильдар Гильмутдинов предварил извинениями за то, что расскажет о ситуации в российском парламенте несколько бессистемно, выбрав «в хронологическом порядке» те вопросы, которые кажутся наиболее важными лично ему. «Языковую» тему он при этом попытался максимально сократить:

— Я считаю, нам удалось… выйти на те решения, которые на данном политическом этапе были приемлемы… Дальше нужно всем успокоиться — и родителям, и общественникам, и спокойно двигаться…

Объявив, что он сам по собственному желанию вошел в состав парламентской группы, которая займется разработкой концепции преподавания родных языков, депутат Госдумы подчеркнул, что сюрпризов от надвигающегося очередного учебного года ожидать не стоит. Дескать, обучение будет проходить по тем же самым нормам, что и в 2017—2018 году (не тем, которые вызвали «родительский бунт» в начале прошлого учебного года, а тем, которые стали следствием этого бунта и однозначно сформулированного прошлой осенью на заседании Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ в Йошкар-Оле президентом РФ Владимиром Путиным тезиса, что изучение родного языка должно происходить только на добровольной основе). А еще Ильдар Гильмутдинов добавил, что 69 процентов татарстанских школьников в рамках действующих норм выбрали объектом изучения в качестве родного языка татарский и лишь 29 процентов — русский (на чем остановились еще два процента, осталось загадкой).

Сейчас есть утвержденные на федеральном уровне учебники только по пяти языкам, сообщил Гильмутдинов. Фото Максима Платонова



Он также сообщил о создании федерального фонда по поддержке родных языков, задачей которого должна стать подготовка учебников и учебных пособий по родной речи и родной литературе:

— Мы надеемся, что указом президента осенью будет сформирован данный фонд. Есть поручение и к Минфину, и к другим структурам просчитать финансовую составляющую… Фонд должен будет помочь академическому, научному изучению языков народов РФ, заняться подготовкой учебников и учебных пособий по родной речи и родной литературе, поскольку сейчас есть утвержденные на федеральном уровне учебники только по пяти языкам.

Однако представитель Татарстана, руководство которого изначально занимало жесткую позицию в отношении обязательности изучения всеми школьниками республики татарского языка как родного, отметил, что о создании регионального фонда поддержки родных языков речи пока не идет.

Работа над ошибками — дело нескорое

Не успел Ильдар Гильмутдинов хотя бы конспективно пробежаться по остальным актуальным для Татарстана российским законопроектам — от проекта о повышении пенсионного возраста до повышения НДС и запрета торговым сетям возвращать продовольственные товары производителям, как журналисты вернули его к «языковой» теме, забросав вопросами, как изменится в ближайшее время школьная программа.

— К 1 сентября нет необходимости что-то менять, у нас ФГОСы [Федеральные образовательные стандарты] по родным языкам утверждены, в 2005 году еще приняты!.. Создана рабочая группа при Министерстве просвещения, которая будет заниматься следующим поколением ФГОСов… У них уже есть предложения, как они видят родные языки в рамках учебного процесса…

«К 1 сентября нет необходимости что-то менять, у нас ФГОСы по родным языкам утверждены, в 2005 году еще приняты!..» — напомнил спикер. Фото Василия Иванова (kazanfirst.ru)

Он также дал понять, что текст закона после третьего чтения останется практически неизменным — «возможны только чисто лингвистические поправки».

— Мы даже ушли от слова «добровольность», мы нашли норму, которая прописана в законе о языках народов Российской Федерации, где написано, что Российская Федерация гарантирует каждому право на использование родного языка… Я считаю, что такой подход приемлем!

И предложил мотивировать школьников к изучению родного —татарского — языка:

— Вузы, например, могут за его знание давать дополнительные баллы… Только не надо устраивать политические демарши.

Снова и снова депутат пытался объяснить, почему больше уже не стоит раздувать ажиотаж вокруг вопроса о том, как теперь в многонациональной России будут изучать родные языки. Однако журналисты не унимались — и в итоге прозвучало:

— В изучении предмета была куча ошибок и с нашей стороны… Правильно ли мы делали, когда по пять-шесть часов преподавали этот предмет тем, кто не владел языком и не хотел владеть, и не получалось?.. Экзамены и много чего… И не получалось. Давайте от всего этого уходить. Потому что все языки важны, все языки нужны, все абсолютно. Поэтому государство гарантирует право [учить языки], и дальше надо уже все грамотно выстраивать в нормальной системе образования, решать через дорожную карту — от подготовки учебников, учителей и так далее…

Депутат дал понять, что текст закона после третьего чтения останется практически неизменным — «возможны только чисто лингвистические поправки». Фото duma.gov.ru



Обучать татарскому начнут с обучения учителей

Отвечая на вопросы корреспондента «Реального времени», Ильдар Гильмутдинов подчеркнул, что родители должны понимать, что сейчас, как и раньше, они не смогут сами решать вопрос, по какой программе будут учиться их дети, — это решает школа. И сообщил, что сейчас школы выбирают из четырех вариантов программы — два из них вообще не предусматривают изучение родного языка в обязательной части, одна — предусматривает, а еще одна предполагает, что родному языку отводится 5—6 учебных часов в неделю.

При этом в настоящее время, по данным депутата, в Татарстане 749 школ работают по третьему варианту, 586 — по четвертому, а вот по первому и второму вместе — лишь порядка 170 школ…

Решать, какой язык будут преподавать детям в качестве родного, родители смогут, но… рассчитывать, что детям, чьи мамы и папы «проголосуют» за родной русский, станут его преподавать как-то углубленно, не приходится. Поскольку уже разработанная примерная программа предполагает его изучение «больше в культурологическом аспекте». Родной же татарский, как и другие языки народов России, судя по словам Ильдара Гильмутдинова, предполагает несколько иной подход — преподавание татарского, подчеркнул он, должно быть поставлено так, чтобы детям было интересно его изучать, и для этого должны быть подготовлены соответствующие — грамотные и талантливые — учительские кадры: «Не секрет, что до сих пор на эту специальность шли учиться выпускники школ, которые по баллам не проходили на другие специальности».

Указал он и на необходимость создания единого образовательного пространства — «чтобы ребенок, где бы он ни находился, в Татарстане или в Ивановской области, мог изучать свой родной язык». Татарский, а именно он в данном случае имелся в виду под словом «родной», по мнению депутата, надо дать возможность его носителям изучать дистанционно, через систему электронного образования.

Ильдар Гильмутдинов подчеркнул, что родители должны понимать: сейчас, как и раньше, они не смогут сами решать вопрос, по какой программе будут учиться их дети, — это решает школа. Фото Рамиля Гали (kazved.ru)

Для госязыка грамматика — не главное

Еще один язык, который, как утверждает Ильдар Гильмутдинов, планируется в рамках изменений в законодательстве начать преподавать в школах уже в ближайшее время, — это государственный. Причем учить татарскому государственному, считает депутат, следует теперь совсем иначе, чем учили прежде «татарскому родному»:

— Я сразу говорю, не нужны нам эти программы, в которых со второго класса [идет] грамматика! Они тяжелы, родители мучаются, дети мучаются. Для детей, которые не являются носителями языка, нужен только разговорный язык. И никаких экзаменов! Если мы выстроим эту систему грамотно, все будет нормально.

Но на уточняющий вопрос газетчиков, обяжут ли изучать государственный татарский или, напротив, оставят как предмет по выбору родителей, ответил, что пока не готов говорить об этом:

— Не надо телегу ставить впереди лошади! Мы только-только вырулили…

Но при этом дал понять, что ориентироваться предлагает по-прежнему — на полилингвальность, а для этого нужно создавать условия, когда язык буквально сам распространяется:

— Вы съездите в деревни, там все дети знают и русский, и татарский, хотя их никто языкам специально не обучает. И нужна дошкольная ступень, язык нужно учить в игровой форме…

А затем непринужденно перешел на татарский и без единой запинки, вкусно перекатывая каждое слово, произнес длинную речь о значении родного языка. Дав таким образом понять, что выбирать — учить язык республики, в которой живешь, или не учить — это дело каждого, но, выбрав последнее, однажды ты рискуешь перестать что-либо понимать.