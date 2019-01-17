«Кто я, если не татарин»: первое публичное обсуждение «эскиза стратегии татарского народа»

31% несознательных родителей тем временем тянут татар назад

Фото: Ринат Назметдинов

Первое публичное обсуждение «эскиза» (это подчеркивалось) стратегии татарского народа и его первая презентация широкой аудитории прошли в Арском педагогическом колледже. Председатель «Милли Шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев рассказал, к какому времени татарский народ достигнет устойчивого развития, увеличится ли число татарских школ и как будет развиваться национальная культура. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Экскурс в историю букваря и мастер-классы по-арски

Казалось, приехавшие гости были настроены решительно и хотели немедленно приступить к обсуждению стратегии, но пройти сразу в актовый зал колледжа, где позже и прошла дискуссия, не удалось — собравшихся поделили на три группы и отправили обратно на улицу. Одна из групп уехала в детский сад, вторая — в школу, третья — в школу искусств. Корреспондент «Реального времени» присоединился к третьей команде.

Поездке предшествовала экскурсия в музее «Алифба», то есть татарского букваря, который находится в стенах Арского педколледжа. Как рассказал руководитель музея Дамир Тазиев, здесь собраны буквари 65 народов мира, при этом экспозиция состоит из порядка 400 экземпляров. Закономерный вопрос, который может родиться у читателя: почему музей татарского букваря открыли в Арском педколледже, ведь не в Арске же был создан первый букварь? Но татарстанцы наверняка видели и даже держали в руках татарский учебник, на синей обложке которого нарисована девочка в советской школьной форме с букетом в руках и бегущая рядом рыжая собака. Как пояснил Тазиев, его авторы — супруги Рамзия Валитова и Саляй Вагизов — как раз и были преподавателями арского педколледжа и в свое время выиграли конкурс на создание букваря, обойдя именитых ученых. Правда, судьба авторов до этого момента складывалась непросто — Саляй Вагизов 10 лет провел в лагерях как «враг народа». Его жене даже пришлось официально отказаться от него.

Поездке предшествовала экскурсия в музее «Алифба», то есть татарского букваря, который находится в стенах Арского педколледжа



После экскурсии, как и было обещано, группу отвезли в школу искусств. Само здание видно издалека благодаря строителям, которые во время ремонта по традиции обшили его материалами прямо-таки клоунских цветов. Хотя кто знает, может быть, это была отсылка к авангардным течениям в искусстве. Но сама школа оставила приятное впечатление — детские работы выполнены очень талантливо. В школе искусств гостей вновь подвергли интерактиву, разбив еще на три группы, и предложили не только смотреть на готовые работы учеников, но и творить самим. Так корреспондент «Реального времени» ушла с мастер-класса с фетровой подставкой под горячее, сделанной своими руками.

Масштабные задачи и аналогии с комсомольцами

Победив все запланированные интерактивы, собравшиеся стали занимать места в актовом зале колледжа, где, собственно, и прошла презентация стратегии татарского народа. Поясним, кто приехал на первое публичное обсуждение стратегии татар — в Конгрессе татар их называют «активом». Как сказали корреспонденту «Реального времени», кроме ученых, писателей и других известных деятелей в актив вошли члены общественных организаций (к примеру, «Ак Калфак») и учителя. Последние ряды зала заполнили студенты педколледжа.

Председатель «Милли Шура» (Национального совета) ВКТ Василь Шайхразиев, рассказывая о подготовительной работе по созданию стратегии пошутил, что было нелегко, потому что «если встречается двое татар, рождается три мнения». Он сразу предупредил, что стратегия татарского народа не готова. Если быть точнее, готов только ее эскиз. Планируется, что публичные обсуждения эскиза в январе пройдут в Татарстане, в феврале—марте — в семи федеральных округах России от Сахалина до Ленинградской области. В начале апреля большая встреча пройдет в Казани. В апреле—мае должны состояться круглые столы, форумы в интернет-пространстве. На 10 июня запланирован переход от эскиза к проекту, который может быть принят к 30 августа этого года. В ходе обсуждений Конгресс будет принимать предложения, критические замечания, которые сможет вносить каждый желающий. К тому времени, когда началось первое публичное обсуждение, эскиз уже разместили на сайте ВКТ, а само заседание транслировалось в режиме онлайн.

— После того, как меня полтора года назад на VI Всемирном съезде Конгресса татар выбрали председателем «Милли Шура», я первым делом сказал, что нам нужна стратегия. В сентябре прошлого года наш президент впервые в своем послании поставил перед ВКТ такую задачу — написать, принять, реализовать стратегию татарского народа. Это задача не только исполкома ВКТ, но и всех татар, — отметил Шайхразиев.



В школе искусств гостям предложили не только смотреть на готовые работы учеников, но и творить самим

Рабочее название стратегии — «Кто я, если не татарин» — тоже может корректироваться. В качестве основной цели заявлено развитие идентичности татарского народа в меняющемся мире. Кроме основных принципов обозначены и сроки их реализации. Быстрее всего планируется создать единое социокультурное пространство — уже к 2020 году. Приспособить жизнь татар к меняющемуся миру должны к 2030 году, а достичь устойчивого развития татарского народа — и вовсе к 2050-му. Шайхразиев признал, что дата весьма отдаленная.

— Если мы сможем собраться в 2050 году, мы будем вспоминать, как в 2019 году писали стратегию. Молодежь наверняка впишет это в историю. Недавно в Сибири вскрыли капсулу, закопанную комсомольцами в 1970-е годы, — сообщил Шайхразиев.

Возможно, он имел в виду капсулы, которые были заложены комсомольцами в 1967 году и вскрытые в год столетия Октябрьской революции. Впрочем, пример не совсем удачный — послания, конечно, дошли до наших дней, но комсомольцы сильно удивились бы, узнав, по какому пути пошли их потомки. Остается надеяться, что принципы стратегии татарского народа действительно будут соблюдаться вплоть до 2050 года.

Также в ходе презентации Шайхразиев отметил, что стратегия татарского народа хорошо соотносится со стратегией государственной национальной политики на период до 2025 года, которую президент России Владимир Путин обновил в декабре. Как именно они соотносятся, не совсем ясно, учитывая, что президентский документ делает акцент на формировании единства и укреплении статуса русского языка.

На первое публичное обсуждение стратегии татар приехали ученые, писатели, члены общественных организаций и учителя

«31% татарских семей не заявили о желании обучать детей татарскому»

Следующий пункт стратегии, на котором хотелось бы остановиться подробнее, — четыре базовых направления роста: организация жизнедеятельности татар, образование, культура (язык, традиции, искусство и литература) и информационное пространство.

Знакомила присутствующих с «дорожной картой» и обозначала конкретные действия для достижения роста заместитель президента Академии наук Татарстана Дания Загидуллина. В частности, она рассказала, что для организации жизнедеятельности татар потребуются развитие современной инфраструктуры в селах, поддержка молодежи, поддержка малого и среднего бизнеса, наречение детей татарскими именами, воспитание у подрастающего поколения трудолюбия, благотворительность, материальная поддержка в проведении сельских и городских праздников и т. д.

Однако случилась небольшая неприятность — у Загидуллиной сорвался голос, она закашлялась. Тут же на помощь по-джентльменски подоспел Шайхразиев, который и продолжил презентацию. К слову, к микрофону за все время презентации ни разу не подошел руководитель исполкома Всемирного конгресса татар Ринат Закиров.

Шайхразиев тем временем рассказал, что для развития образования планируется увеличить количество татарских детских садов, начальных школ, лицеев и гимназий, создать модель образцовой национальной школы. Но делать это будут с оговоркой.

— Увеличивать их можно, если этого хотят родители. Если родители разных национальностей — они рассуждают, отдавать ребенка [в татарскую школу] или нет. Если двое татар уезжают в город, забывают язык и начинают говорить по-русски, начинаются проблемы. Это зависит от родителей, именно они пишут заявление. На сегодняшний день в Татарстане 69% татарских семей написали заявления, чтобы их дети изучали татарский. 31% не написали, — отчитал родителей Шайхразиев.

Знакомила присутствующих с «дорожной картой» и обозначала конкретные действия для достижения роста заместитель президента Академии наук Татарстана Дания Загидуллина

В вузах и учреждениях профессионального образования должны появиться татарские группы. Отдельным пунктом в стратегии обозначено создание Татарского университета.

— На сегодняшний день у нас уже учится 75 студентов. Мы со своей стороны открыли его, но пока не будет аккредитации, говорить о нем не можем, — отметил председатель «Милли Шура».

Журналисты после заседания попытались выяснить подробности, но от каких-либо комментариев по стратегии Шайхразиев отказался.

Среди основных предложений по развитию татарской культуры были названы расширение сферы применения татарского языка, развитие городской среды, поддержка и развитие национальной поэзии, драмы, изобразительного искусства, прозы, оперы балета и т. д., подготовка священнослужителей, владеющих татарским языком, создание национальной среды за счет использования национальных орнаментов, пропаганда татарской музыки и другие. Для формирования информационного пространства документ предполагает укрепление школы журналистики, создание татарских мультфильмов, организацию круглосуточного теле- и радиовещания на татарском языке.

Большинство спикеров, выступавших после Шайхразиева, выразили надежду, что стратегия все-таки будет создана и поможет развитию татарского народа. Конкретных предложений ни в устной, ни в письменной форме, правда, не последовало. Возможно, во время следующих обсуждений они появятся, учитывая, что с эскизом стратегии можно ознакомиться на сайте ВКТ.

1 / 32 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов