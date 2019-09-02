Российские муфтии — депутатам Госдумы: «Неправильные трактовки истории могут нанести раны»

Почему лидеры мусульман РФ выступают против празднования «освобождения от татаро-монгольского ига»?

Фото: yavarda.ru (Музей-диорама «Великое стояние на реке Угре»)

Сегодня в Государственной думе планируется рассмотреть законопроект, инициированный властями Калужской области, — ввести в России новую памятную дату «День окончания Великого стояния на реке Угре». Однако эту инициативу раскритиковали в структурах Талгата Таджуддина, Равиля Гайнутдина, Камиля Самигуллина и Альбира Крганова. Тем самым муфтии выразили солидарность с руководством Татарстана. Их возмутила «кощунственная» трактовка события 11 ноября 1480 года, которую дают в Калуге. Взамен в духовных управлениях предложили вспоминать те вехи истории, которые ведут к консолидации россиян. Подробнее — в материале «Реального времени».

ЦДУМ России: «Не «стояние», а жизнь плечом к плечу»



Председатель Центрального духовного управления мусульман России, верховный муфтий Талгат Таджуддин требует находить те точки, которые сближают народы, а не разъединяют. Он напомнил, что булгары — предки татар — первыми столкнулись с монголами и дали отпор.

— Народы нашей великой державы, России, — это почти 200 больших и малых народов, в течение многовековой истории вместе делили ее радости и горести. У нас в веках не «стояние» друг против друга, а жизнь бок о бок, плечом к плечу. И наша страна — это единая держава — Россия. Сегодня в этом кипучем, бурлящем мире, когда попираются международное право, международные договоры, суверенитет и независимость многих стран и народов, народы нашей страны дают изумительный пример межнационального и межконфессионального мира и согласия, взаимоуважения и взаимопонимания. Это и есть суть жизни, Божественный миропорядок и промысел Божий в сотворении высшего творения Своего — Человека и жизни на Земле, — отмечает Таджуддин в колонке «Реального времени».

Предлагаемый калужскими властями праздник, по мнению шейх-уль-ислама, принесет больше вреда, чем пользы.

— Памятные даты нашей единой Отчизны, несомненно, должны способствовать сохранению и укреплению в нашем сознании, сознании наших современников и будущих поколений россиян святых понятий мира и согласия, братского сотрудничества между всеми россиянами — соотечественниками в великой и единой державе — России. Предлагаемый проект празднования «Дня окончания Великого стояния на реке Угре» («Освобождение от татаро-монгольского ига») этим целям, тем более в современном бурлящем мире, способствовать не может. Наоборот, он может привести к негативным последствиям в межнациональных и межконфессиональных отношениях, осложнить которые пытаются немало сил вне рубежей нашей Родины, — считает глава ЦДУМ России.

ДУМ РТ: «Возмущают кощунство и небрежность, с которыми подходят инициаторы»

С ним солидарен и председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин. Он считает, в глубине любого межнационального и межрелигиозного конфликта лежат материальные интересы определенной группы людей.

— В современном поликонфессиональном обществе для рядовых граждан, которые годами и веками живут бок о бок с соседями разных национальностей и вероисповеданий, ровным счетом не имеет никакого значения, какой из народов победил в той или иной средневековой войне. Гораздо больше жители России и любого ее региона хотят мира и благоденствия, чтобы учиться, работать и строить планы на будущее, создавать быт, семьи и воспитывать детей. Однако люди не придают значения этим историческим событиям до тех пор, пока они не затрагивают их национальные и религиозные чувства», — комментирует инициативу «Реальному времени» Камиль хазрат.

По мнению Самигуллина, попыткой узаконить день Стояния на реке Угре инициаторы идеи стремятся к популяризации этой исторической даты, чтобы подогреть к ней и к месту событий интерес со стороны общества — прежде всего туристического, за чем последуют и финансовые вливания.

— Возмущает кощунство и небрежность, с которыми инициаторы подходят к достижению этих корыстных целей, — продолжает председатель ДУМ РТ. — Дата с исторической точки зрения спорная, а Россия — уже много веков полинациональная и поликонфессиональная страна. В формировании ее современного облика, менталитета и даже духовных ценностей принимали участие не один, а все ее коренные народы. Тогда стоит ли сиюминутная выгода того, чтобы ради нее были дестабилизированы гармонично сложившиеся межнациональные отношения в России? Тем более их выстраивание требует больших стараний. Мы в Республике Татарстан знаем, насколько дорог и хрупок этот мир».

Самигуллин напомнил, что в России на сегодняшний день отмечаются 17 дней воинской славы, знаменующих победы российских войск в разные периоды истории России. Гражданское общество относится к ним с большим почтением и гордостью. Прежде всего потому, что это были победы общие, всенародные, достигнутые благодаря любви и преданности к Родине.

При этом он не понимает, что символизирует день окончания Стояния на реке Угре и какой идеологический посыл несет в себе эта дата.

«Возмущает кощунство и небрежность, с которыми инициаторы подходят к достижению этих корыстных целей, — продолжает председатель ДУМ РТ. — Дата с исторической точки зрения спорная, а Россия — уже много веков полинациональная и поликонфессиональная страна». Фото diorama-ugra.ru

По словам муфтия РТ, этот случай демонстрирует, что современный мультикультурный мир представляет собой поле конкурирующих идеологий. Но «не грубое вмешательство в историю народов, не полный изоляционизм от национальных интересов этносов-соседей, а именно адекватная гуманная идеология должна иметь в этом вопросе решающую силу».

— У татар есть пословица: «Күрше хакы — Аллаһ хакы» («Право соседа — право Бога», — пер. ред.). Очень много внимания добрососедским отношениям уделяется и в исламе. Почитание соседа отражено во многих хадисах и аятах Благородного Корана. Вот что говорит Всевышний: «Поклоняйтесь Аллаху и не приравнивайте к Нему никого. И хорошо относитесь к родителям, родственникам, сиротам, нищим, соседям — как к близким, так и дальним, вашим спутникам, к путникам и невольникам. Поистине Аллах не любит самодовольных хвастунов» (сура «Ан-Ниса», аят 36). Коран не разделяет соседей на близких и дальних, а призывает к отзывчивости, доброжелательности и пониманию по отношению к ним. А Аллах знает лучше», — резюмирует Камиль хазрат.

СМР, ДУМ РФ: «Мы гордимся золотоордынским периодом нашей истории»

В Совете муфтиев России (руководитель — Равиль Гайнутдин) тоже не приветствуют инициативу калужского губернатора. Так, первый заместитель председателя СМР и ДУМ РФ, муфтий Московской области Рушан Аббясов обратил внимание, что периодически в стране звучат неоднозначные заявления в адрес мусульман и татар, которые только разобщают людей.

— Предлагаемый праздник не будет способствовать сплочению российского общества, как и, собственно, некоторые иные инициативы, в частности установки памятников довольно спорным личностям, таким как, например, Иван Грозный. Россия — многонациональная страна, и любая инициатива, связанная с непростой вехой истории нашего государства, в любом случае болезненно будет отзываться в нашем обществе, — рассказывает Аббясов корреспонденту «Реального времени».

Он добавил, что любые высказывания касательно того, что татары якобы не имеют к войску Ахмата, стоявшему на Угре, никакого отношения, неправильны.

— Мы, многомиллионный татарский народ, имеющей за своими плечами богатейшую историю, не отказываемся, а, наоборот, гордимся золотоордынским периодом нашей истории, считая ее неотъемлемой частью нашего прошлого, к которому мы имеем непосредственное отношение.

Если губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и отдельные думские депутаты настаивают на введении новой памятной даты, то Рушан хазрат предлагает в качестве альтернативы выбрать событие в истории, которое будет дополнительно сплачивать российский народ, независимо от национальности и вероисповедания.

— Пусть этот праздник будет одинаково близок и русским, и татарам, и якутам, и коми, и тувинцам, и ненцам, и ингушам, а также всем остальным народам, чьи предки учились жить в огромной стране и выработали механизмы, способные сохранять мир и взаимоуважение, — подчеркивает первый зампред Совета муфтиев России.

«Московский муфтият», ДСМР: «Патриоты эту инициативу поддерживать не будут»

Не остался в стороне и глава Духовного собрания мусульман России, председатель «Московского муфтията», член Общественной палаты РФ Альбир Крганов. В беседе с корреспондентом «Реального времени» он задался вопросом: владеют ли авторы законопроекта «матчастью», в частности отечественной историей XV века?

— Такие предложения должны выдвигать профессионалы, которые реально знают тему, а чиновникам и политикам нужно заниматься социальными вопросами, развитием регионов. Может быть, им (калужским властям, — прим. ред.) нужно как-то завлечь в свой регион туристов, получить на это федеральные дотации, вот и придумали тему, — предполагает Альбир хазрат.

Руководитель ДСМР согласился с предыдущими спикерами «Реального времени» в том, что праздники должны консолидировать общество.

— У нас выдающаяся история, но неправильные трактовки могут нанести раны, и ворошить такие спорные моменты будет неправильно. Важно скрепить славяно-тюркский союз, укрепить дружбу христиан и мусульман. Напомню, татары — второй по численности народ России, а ислам — вторая конфессия, которую исповедуют в нашей стране. Не нужно придумывать новые головоломки. Такая интерпретация события 1480 года — «мы, русские, разорвали союз с Ордой и стали самостоятельными» — может привести к ответной реакции стран Средней Азии. Кому это будет на руку? Это недальновидное решение. Понимающие люди, патриоты эту инициативу поддерживать не будут.

По его мнению, лучше найти те даты, которые объединяют россиян. И таких примеров можно найти достаточно: например, добрые отношения князя Александра Невского с Ордой.

— Не исключаю, что кто-то пытается вбить клин в тюрко-славянский мир. Слава Богу, у нас в стране и так много праздников. Нам нужно только укреплять хорошие отношения наших народов.