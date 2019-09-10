Инициатор противоречивой памятной даты стояния на Угре: «Надо максимально учесть позицию татарских коллег»

Фото: скляр.сайт

Законопроект о внесении в перечень памятных дат Дня окончания Великого стояния на реке Угре, как символа выхода России из-под ига Золотой Орды, снят с повестки комитета Госдумы РФ по обороне. Однако инициатор документа Геннадий Скляр — депутат Госдумы, представитель Калужской области, считает, что это еще не конец. Однако без «татарских коллег» решать вопрос теперь не будут. А также учтут позицию руководства Республики Татарстан — президент Рустам Минниханов, напомним, направил на законопроект отрицательный отзыв.

— Геннадий Иванович, сегодня стало известно, что законопроект о внесении в перечень памятных дат Дня окончания Великого стояния на реке Угре снят с повестки комитета по обороне. Объясните, пожалуйста, причину снятия.

— Комитет по обороне принял решение перенести рассмотрение в связи с тем, что надо максимально учесть позицию наших татарских коллег. И так как руководство Республики Татарстан возражает против принятия этого законопроекта, но две трети регионов поддерживают его, необходимо провести дополнительные обсуждения и согласования. И работа над законопроектом будет продолжена вместе с нашими татарскими коллегами.

— Правильно ли я понимаю, что этот проект совсем не обсуждался вами с татарстанскими коллегами?

— Они независимо от нас обсуждали…

— Это мы помним. А перед внесением были попытки выйти на Казань и представителей Татарстана?

— Я думаю, что в Думе будут совместные обсуждения.

Фото admoblkaluga.ru

Те обсуждения, которые проходили в том числе на международной конференции в России с участием Академии наук, говорят о том, что это событие, которое определило развитие российского государства в целом. Именно поэтому в обосновании эти аргументы изложены. И мы считаем, что эта дата заслуживает федерального внимания

— Это ведь не первая попытка ввести такую дату. В 2017 году уже была подобная инициатива…

— В 2017 году мы ничего не вносили. Этот законопроект в Государственную думу внесен впервые.

— Вносили в Совет Федерации. А почему хотите отмечать эту дату (11 ноября) именно на федеральном уровне? Не достаточно ли ограничиться регионом — Калужской областью?

— Те обсуждения, которые проходили в том числе на международной конференции в России с участием Академии наук, говорят о том, что это событие, которое определило развитие российского государства в целом. Именно поэтому в обосновании эти аргументы изложены. И мы считаем, что эта дата заслуживает федерального внимания. Эта позиция, собственно говоря, обоснована и Академией наук, и многими университетами России, международным сообществом. Я думаю, что надо обсуждать. И мы будем убеждать наших татарских коллег в правильности нашего законопроекта.

— Ряд научных центров (например, Институт истории им. Марджани), историков с мировым именем (Почекаев), политологов (Кагарлицкий) и других экспертов могут обоснованно возразить вашим аргументам.

— Вы знаете, когда речь идет о больших темах и идеях, всегда есть разные точки зрения. И я с уважением отношусь к разным мнениям. Но нужно всегда находить какое-то общее понимание. Для нас Академия наук России — это очень авторитетный орган.

Фото admoblkaluga.ru

Наш губернатор — активный сторонник и организатор (инициатив, — прим. ред.), в том числе памятных событий, которые регулярно проходят в нашей Калужской области на берегах Угры

— Геннадий Иванович, скажите, это вам власти Калужской области (например, губернатор) поручили внести этот законопроект?

— На самом деле, это наказ моих избирателей. Я избран от Калужской области. И 100 тысяч калужан подписали предложение о том, что эта дата должна получить федеральный уровень. 100 тысяч — это мои избиратели. Подчеркну, для меня это наказ моих избирателей.

— А от самого Анатолия Артамонова все-таки были подобные просьбы или наказ?

— Губернатор не может давать официальный наказ депутату. Но наш губернатор — активный сторонник и организатор (инициатив, — прим. ред.), в том числе памятных событий, которые регулярно проходят в нашей Калужской области на берегах Угры.

— Вы сказали, что проект переносится, а не снимается. Когда вновь собираетесь к нему вернуться?

— Комитет по обороне направил письмо мне и всем тем, кого он приглашал, с уведомлением, что этот вопрос переносится. О дате нового рассмотрения будет сообщено дополнительно. Поэтому ничего сегодня сказать не смогу. Но я всегда готов к товарищескому разговору.