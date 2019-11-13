Песков опроверг поддержку Путиным законопроекта о праздновании Стояния на Угре

Фото: пресс-служба президента России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение об учреждении новой памятной даты — Дня окончания Великого стояния на Угре — не принято.

Песков также опроверг информацию, что якобы президент России поддержал данную идею.

«Такое предложение действительно излагалось губернатором Калужской области, действительно, оно было принято к сведению, что называется, но каких-либо решений в этой области не принималось. И на повестке дня сейчас (это) не стоит», — передает «Интерфакс» слова Пескова.

11 ноября губернатор Калужской области Анатолий Артамонов на праздничном концерте, посвященном окончанию Стояния на Угре, заявил, что его инициативу поддержали федеральные власти и «абсолютное большинство жителей» России, чем опять вызвал споры.

Ранее йошкар-олинский профессор, исследователь средневековой истории Поволжья и Урала Александр Бахтин рассказал «Реальному времени», почему не стоит отмечать данное историческое событие.

