Главой Минземимущества Татарстана назначен Фаниль Аглиуллин
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов назначил главой Минземимущества РТ Фаниля Аглиуллина, ранее он занимал пост помощника президента.
Должность министра земельных и имущественных отношений РТ до этого занимал Азат Хамаев. Он освобожден от нее в связи с избранием депутатом Государственного совета РТ. Соответствующий указ президент Татарстана подписал сегодня, передает пресс-служба президента РТ.
Напомним, ранее сообщалось, что Марат Зяббаров назначен и.о. заместителя премьер-министра РТ — министра сельского хозяйства республики.
Справка
Фаниль Аглиуллин окончил Казанский юридический институт МВД России. Ранее занимал пост помощника президента республики — начальник службы безопасности. Работал замначальника отдела спецподготовки центра по обеспечению безопасности высших должностных лиц УВО МВД по РТ.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым