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Главой Минземимущества Татарстана назначен Фаниль Аглиуллин

14:50, 19.09.2019
Главой Минземимущества Татарстана назначен Фаниль Аглиуллин
Фото: realnoevremya.ru

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов назначил главой Минземимущества РТ Фаниля Аглиуллина, ранее он занимал пост помощника президента.

Должность министра земельных и имущественных отношений РТ до этого занимал Азат Хамаев. Он освобожден от нее в связи с избранием депутатом Государственного совета РТ. Соответствующий указ президент Татарстана подписал сегодня, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, ранее сообщалось, что Марат Зяббаров назначен и.о. заместителя премьер-министра РТ — министра сельского хозяйства республики.

Справка

Фаниль Аглиуллин окончил Казанский юридический институт МВД России. Ранее занимал пост помощника президента республики — начальник службы безопасности. Работал замначальника отдела спецподготовки центра по обеспечению безопасности высших должностных лиц УВО МВД по РТ.

ОбществоВласть Татарстан
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