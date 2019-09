Айрат Зарипов освобожден от должности главы «Татмедиа»

Айрат Зарипов освобожден от должности руководителя республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». Соответствующий указ подписан президентом республики Рустамом Миннихановым.

Это связано с избранием Зарипова депутатом Государственного совета Татарстана VI созыва, сообщили в пресс-службе президента Татарстана.

Ранее президент республики Татарстан Рустам Минниханов назначил главой Минземимущества РТ Фаниля Аглиуллина, ранее он занимал пост помощника президента.



Справка

Айрат Зарипов родился 8 августа 1962 года.

Окончил Казанский государственный педагогический институт по специальности «физика» в 1984 году и Казанский финансово-экономический институт по специальности «менеджмент» в 1995 году.

С 1984 по 1985 год — был преподавателем в СПТУ-2 г. Казани, секретарем комитета ВЛКСМ КПТУ Управления общественного питания при Совете Министров ТАССР.

C 1987 по 1988 год — занимал должность секретаря комитета ВЛКСМ Казанского трамвайно-троллейбусного управления.

C 1988 по 1991 год — работал вторым секретарем Приволжского РК ВЛКСМ г. Казани.

C 1991 по 1994 год — председатель Комитета по делам детей и молодежи администрации Приволжского района г. Казани.

C 1994 по 2002 год — начальник отдела, начальник Управления по связям с общественными организациями и СМИ в администрации г. Казани.

C 2002 по 2006 год — руководил пресс-центром Президента РТ.

C 2006 по 2010 год — руководил пресс-службой Президента РТ.

C 2010 по 2015 год —был руководителем Управления Роскомнадзора по РТ.

С 16 января 2015 года — возглавлял Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

С сентября 2019 года — избран депутатом Государственного совета РТ шестого созыва.