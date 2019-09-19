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Рустем Нуриев назначен и.о. руководителя исполкома Елабужского района

15:40, 19.09.2019
Рустем Нуриев назначен и.о. руководителя исполкома Елабужского района
Фото: realnoevremya.ru

Рустем Нуриев стал исполняющим обязанности руководителя исполнительного комитета Елабужского района. Об этом сообщил сегодня на внеочередном заседании районного совета глава парламента РТ пятого созыва Фарид Мухаметшин.

Геннадий Емельянов избран депутатом Госсовета Татарстана шестого созыва и поэтому сложил полномочия главы муниципалитета, сообщает «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что Аяз Шафигуллин стал исполняющим обязанности руководителя исполкома Ютазинского района Татарстана.

ОбществоВласть Татарстан
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