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АО ЭДЕЛЬВЕЙС ГРУПП

Торговля, Отели и рестораны

Общая информация

«Эдельвейс групп» — многопрофильная управляющая компания. Деятельность компании началась в 1994 году с создания Торговой компании «Эдельвейс».

Компания является собственником коммерческой недвижимости, в том числе Торговый Комплекс «Кольцо», «Шаляпин Palas Hotel», «Grand KAZAN Hotel», а также сети розничных магазинов.

Руководитель — Гайнутдинов Рамиль Фаридович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, ул Пушкина, 11
  • Телефон: (843) 221-14-08
  • Email: edelveis-group@krvostok.ru
  • Сайт: https://edelveis.ru/

Дата последнего обновления: 01.10.2020

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