АО ЭДЕЛЬВЕЙС ГРУПП
Общая информация
«Эдельвейс групп» — многопрофильная управляющая компания. Деятельность компании началась в 1994 году с создания Торговой компании «Эдельвейс».
Компания является собственником коммерческой недвижимости, в том числе Торговый Комплекс «Кольцо», «Шаляпин Palas Hotel», «Grand KAZAN Hotel», а также сети розничных магазинов.
Руководитель — Гайнутдинов Рамиль Фаридович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, ул Пушкина, 11
- Телефон: (843) 221-14-08
- Email: edelveis-group@krvostok.ru
- Сайт: https://edelveis.ru/
Дата последнего обновления: 01.10.2020