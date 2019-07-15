Трагедия на трассе: в Башкирии перевернулся автобус с туристами из Татарстана

В аварии погибли шесть и пострадали десять человек, публикуем список погибших

В минувшее воскресенье в восьмом часу вечера на 51-м километре автодороги Уфа — Инзер — Белорецк в Архангельском районе Башкирии перевернулся туристический автобус из Татарстана. В салоне находились 39 пассажиров и один водитель. К сожалению, спасти удалось не всех, шесть человек погибли, а 10 получили серьезные травмы. О том, как произошла авария, — в материале «Реального времени».

Ехали со сплава

39 жителей Татарстана в минувшую пятницу, 12 июля, отправились из Набережных Челнов в Бурзянский район на выходные, а в воскресенье в 19.16 туристический автобус, который вез их обратно домой, вылетел в кювет на трассе Уфа — Инзер — Белорецк и перевернулся.

— ДТП произошло в районе населенного пункта Ирныкши Архангельского района. По предварительным данным, в аварии погибли шесть и пострадали 21 человек, в том числе два ребенка. В итоге госпитализированы восемь человек, из них один ребенок, а 13 человек, в том числе один ребенок, после осмотра отпущены на амбулаторное лечение, все они находятся в предоставленном администрацией района автобусе. На месте работают силы и средства МЧС России, медики, ГИБДД, — рассказали в пресс-службе МЧС по РБ.

На данный момент четыре человека остаются в гостинице, а девять уехали с родственниками домой.

С пострадавшими и родственниками погибших работают психологи МЧС России.

Фото vk.com/beloretsk3

Перевозчик-турагент



Как стало известно «Реальному времени», автобус ехал по маршруту Миндигулово — Набережные Челны. Рейс выполняла татарстанская компания ООО «ГК «Альтекс». Зарегистрирована в 2011 году в автограде по адресу: проезд Индустриальный, 15. Основной вид деятельности — деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам. Генеральный директор и бенефициар — Ильдар Фахразиев — заслуженный работник транспорта РТ, лидер сообщества автотранспортных перевозок «Татсоюз» и президент челнинской Федерации тхэквондо. «Реальному времени» удалось с ним связаться, но разговор вышел недолгим:

— Да, это наша компания осуществляла этот рейс. Но я сейчас не могу разговаривать — нахожусь на допросе в Следственном комитете, — сообщил Фахразиев.

Фахразиев значится руководителем еще одной (ООО «ПТК ТТС») и совладельцем четырех (ООО «ПТК ТТС», «Пассажирские перевозки», «Регионтранссервис», «Транссервисрегион») фирм.

ГК «Альтекс» — известная в автограде транспортная компания, участвовала в сопровождении команды гонщиков «КАМАЗ — мастер» на международных маршрутах ралли-рейдов «Шелковый путь». Компания перевозила обслуживающий персонал клуба. На сайте компании указано еще одно направление деятельности — туризм. Сегодня на ресурсе появилось сообщение, что «Альтекс» окажет помощь погибшим и пострадавшим. В апреле 2017г. Ространснадзор в ходе внеплановой проверки перевозчика выявил нарушение в области транспортного законодательства:

«Не проводятся проверки соблюдения мероприятий, указанных в «Перечне мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации»;Специалисты не соответствуют квалификационным требованиям; Специалисты не прошли специальную подготовку и аттестацию на право занимать должность, связанную с обеспечением безопасности дорожного движения;Не организовано своевременное обеспечение водителей необходимой оперативной информацией об условиях движения и работы на маршруте путем проведения инструктажей;Путевые листы оформляются с нарушениями требований, без заполнения обязательных реквизитов;Нарушается режим труда и отдыха водителей;Отсутствует контроль за соблюдением сроков периодичности медицинских освидетельствований водителей;отсутствует учёт своевременного проведения технического обслуживания АТС ;Отсутствует проведение предрейсовых медицин-ских осмотров водителей;Не проводится ежемесячная сверка с территори-альными органами внутренних дел сведений о ДТП;Не обеспечена профессиональная компетентность и профессиональная пригодность водителей» — говорится в отчете проверки.

По словам очевидцев, туристы возвращались со сплава и к утру 15 июля должны были приехать в автоград.



Как пояснили в МЧС России по республике Башкортостан, организована работа оперативного штаба, открыта горячая линия — 8 (347) 248-12-84.

— 16 человек после осмотра разместили в пункте временного размещения — в гостинице. Еще двое взрослых и ребенок на попутках добрались до 22-й больницы в Уфе, после осмотра их отпустили на амбулаторное лечение, — сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Как рассказал источник «Реального времени», все погибшие проживали в Набережных Челнах.

Фото gibdd102.ru/blog

Водитель не уснул



Что именно стало причиной ДТП — предстоит выяснить следователям. Известно, что на данный момент возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

— На место происшествия выехали экстренные службы и следственно-оперативная группа в составе руководства и следователей территориального следственного отдела, следователей-криминалистов регионального управления СКР и сотрудников МВД по Республике Башкортостан , — сообщили в Следственном комитете Башкирии.

Известно, что ход расследования уголовного дела по факту ДТП поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

Как рассказал очевидец аварии, пассажиры уверены, что водитель не мог уснуть за рулем.

— Я лично говорил с ребятами из автобуса, они рассказали, что до последнего с ним разговаривали.

Кроме того, молодой человек поделился тем, как вызволял пострадавших из «железного плена».

— Мы с родственником выламывали боковую дверь, я видел лично, как он встал в овраге свечкой. Отдельное спасибо ребятам, которые помогали, пока не было скорой, которые откручивали сиденья, чтобы вытащить пострадавших. Ребята, вам еще раз большой респект и уважение. Это страшно, когда такое происходит, — подытожил мужчина.

Фото gibdd102.ru/blog

Еще один из очевидцев поделился, что через несколько часов после ДТП автобус начали поднимать краном:

— Был сильный ливень. Движение ненадолго перекрыли. На обочине стояло два автобуса с надписями «Дети», их подогнали для пострадавших. В салоне сидели человек 10—15. Зрелище не для слабонервных, скажу я вам: крыша была по уровень пояса, то есть окон не было.

— На обочине стояло восемь карет скорой помощи, и пока мы ехали, со стороны Уфы, еще три кареты на встречу попались, — рассказал мужчина.

А был ли мальчик

Как только стало известно о ДТП, появилось несколько версий, как могла случиться авария. Один из участников сообщества БашДТП пояснил, что слышал пару раз, что причиной аварии мог стать велосипедист, который переходил дорогу, якобы водитель поздно его заметил. Так ли было на самом деле, разберутся правоохранители.



Однако позже главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов в своем комментарии рассказал, что водитель на ровном участке дороге не справился с управлением из-за ливня, который накануне обрушился на республику.



Список погибших:

Садреева А.Р., 1992 г.р., Набережные Челны; Юсупов И.И., 1986 г.р., Набережные Челны; Исламов Г.Ф., 1991 г.р., Набережные Челны; Сутормин Б.В., 1995 г.р., Набережные Челны; Гарифуллина А.М., 1966 г.р., Набережные Челны; Тимофеев Е.А., 1984 г.р., Набережные Челны.

Водитель в данный момент под следствием — это уроженец Сармановского района Татарстана 1986 года рождения. Мужчина привлекался к ответственности 18 раз за превышение скоростного режима.