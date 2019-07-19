Тайна находки в Аксубаевском районе: булгары, кипчаки или монгольские воины?

Версии о погребенных на тысячелетнем кладбище, обнаруженном татарстанскими нефтяниками на юге Татарстана

На днях стало известно об обнаружении захоронения в Татарстане, которому может быть 1000 лет. Пока в соцсетях гадали о найденных в Аксубаевском районе костях, археологи развеяли разные домыслы. Сейчас останки переданы антропологам для дальнейших исследований. «Реальное время» вместе с историками попыталось разобраться, кто мог быть похоронен на юге республики.

Неожиданная находка

В среду появилась информация, что в Аксубаевском районе Татарстана нефтяники проводили земляные работы по прокладке нефтепровода и обнаружили древнее захоронение. Кладбище находится между поселками Кызыл Тау и Новые Киязлы.

Фотографии раскопок разлетелись по соцсетям. Могилы, расположенные неглубоко под землей, были разного размера. Среди останков были обнаружены кости детей и женщин. Тогда «копатели» предположили, что захоронение относится к XIII—XIV векам.

Пользователи, увидевшие фото, стали высказывать предположения, что найденные скелеты достигают роста 2,5—3 метров. Некоторые выдвинули версию, что могилы относительно свежие и относятся к первой половине XX века, а в них покоятся тела расстрелянных — либо жертвы Гражданской войны, либо «враги народа» 1930-х годов.

Могильник оказался достаточно большим — 200 метров в ширину и 300 метров в длину. На сегодняшний день обнаружено около 150 скелетов. Фото aksubayevo.ru

На место выехала группа археологов во главе с Константином Истоминым. Могильник оказался достаточно большим — 200 метров в ширину и 300 метров в длину. На сегодняшний день обнаружено около 150 скелетов. Их размеры оказались вполне нормальными: высота останков взрослых людей была не выше 170—180 см. Само захоронение могло быть произведено в период с X по XIV века. Причем каких-то вещей рядом с останками практически не было, за исключением гвоздя и керамического черепка.

К слову, в этом году в Болгаре исследователи сделали не менее сенсационную находку — ювелирную мастерскую по обработке янтаря XIII—XIV веков.

На Аксубаевской земле

Следует отметить, что Аксубаевский район не столь глубоко исследован археологами и историками, как скажем, территории вокруг Болгара или Казани. Главный научный сотрудник Института археологии Академии наук РТ Фаяз Хузин сообщил «Реальному времени», что в тех краях крупных городов того периода не найдено, были лишь обнаружены селища.



Фаяз Хузин сообщил, что в тех краях крупных городов того периода не найдено, были лишь обнаружены селища. Фото Тимура Рахматуллина

Как писали в «Реальном времени» казанские историки Булат Хамидуллин и Лариса Айнутдинова, на аксубаевской земле выявлено более 200 археологических памятников. Они относятся к эпохе «бронзы», именьковской культуры, периоду Волжской Булгарии, Золотой Орды и Казанского ханства. Здесь найдено много курганов и даже курганных групп. Например, известны находки у поселков Аксубаево и Васильевка, у деревень Саргачево, Старое Узеево, Тахтала, Черемушка и др. Именьковские и булгарские поселения, селища и городища найдены у сел Иляшкино, Караса, Новое Аксубаево, Старое Мокшино.

Имеются надмогильные камни золотоордынского времени (в основном XIV века; например, четыре надгробия и один обломок на новодемкинском кладбище). Вокруг села Щербень (Шәрбән) выявлены археологические памятники: Щербенские городища I и II («Кызлар капкасы»), Щербенские селища I—IV, Щербенский могильник, относящиеся к так называемому «общебулгарскому периоду».



В свою очередь историк Джамиль Мухаметшин добавляет, что больше всего в Аксубаевском районе известно именно о золотоордынских поселениях, хотя были и домонгольские. Эта территория входила в состав Волжской Булгарии. С приходом Батыя (1236 год) и захватом Булгара эти земли впоследствии вошли в состав Золотой Орды.

Джамиль Мухаметшин говорит, что больше всего в Аксубаевском районе известно именно о золотоордынских поселениях, хотя были и домонгольские. Фото vbolgar.ru

При этом историку неизвестно о каких-либо важных событиях, происходивших в этом промежутке в период X—XIV веков на территории Аксубаевского района.

— Были разрушены такие столичные города, как Булгар и Биляр. Другие города и селения такому разрушению не подверглись. Они просто автоматически перешли в Булгарский улус Золотой Орды, — говорит Мухаметшин.

И первая ставка Бату находилась именно в Булгаре. В 1395 году после битвы на Кондурче Булгар был сожжен Тамерланом, а в 1431 году разрушен Федором Пестрым.

Кто погребен? Версии

В этом районе найдено немало надмогильных камней булгарского типа золотоордынского периода (XIII—XIV веков). В домонгольскую эпоху, по словам Мухаметшина, традиции ставить камни не было. Самый ранний камень поставлен в 1270 году. Значит, обнаруженное нефтяниками кладбище может датироваться более ранней эпохой — времен Волжско-Камской Булгарии.

По другой версии ученого, здесь все же могли быть надмогильные камни. Но они впоследствии исчезли по разным причинам.

Третье предположение — это кыпчакские могилы XIV века, и там камней могло не быть вовсе.

— В XIV веке там проходила очередная волна кипчаков. А у них надмогильных камней, как у булгар, не было. Впоследствии они вошли в состав татарского народа, — заявляет Джамиль Мухаметшин.

Находки археологи передали в Казань для дальнейших исследований антропологами. Тогда специалисты уже смогут точней рассказать о тех, кто лежал в могилах. Фото aksubayevo.ru

Однако он подчеркнул, что у кипчаков, живших на Нижней и Средней Волге, существовали балбалы — каменные фигуры воина или женщины, которые ставились над могилами вождей или в сакральных для племени местах — например, на вершине священных гор. На территории Булгарского городища тоже обнаружен фрагмент головы. Есть информация, что балбалы стояли в окрестностях Болгара и на востоке Татарстана (в Азнакаевском и Бавлинском районах).



Начиная с X века, могилы в этих краях, за некоторым исключением, свидетельствуют о мусульманском способе погребения: расположение тела относительно сторон света, хоронили не в гробах. И тела, обнаруженные в Аксубаевском районе, лежали головой на запад, а лицом повернуты к югу — в сторону Мекки.

Находки археологи передали в Казань для дальнейших исследований антропологам. Тогда специалисты уже смогут точней рассказать о тех, кто лежал в могилах. Место обнаружения сейчас берут под охрану и вносят в список выявленных объектов культурного наследия.