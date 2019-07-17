«Отдых» в инфекционке: в санатории Крыма отравились полсотни детей из Татарстана

Детский омбудсмен Гузель Удачина опровергла заявления местных властей, что инфекцию могли завезти

Вторая неделя отдыха в Евпатории для детей из Татарстана закончилась на больничной койке. Всего из местного лагеря-санатория в инфекционную больницу доставили 54 человека. Это пять сотрудников и 49 воспитанников лагеря, причем 47 из них — дети из Татарстана. Больных тут же навестила уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина, которая была в это время в Крыму в плановой командировке. В разговоре с «Реальным временем» омбудсмен опровергла информацию о том, что инфекцию могли завезти. Подробнее о состоянии детей к этому часу и возможных причинах массового отравления — в нашем материале.



«Тяжелых» детей не было



Массовое отравление произошло в детском лагере «Лучистый» под Евпаторией. 54 человека, большинство из которых дети, 47 из них из Татарстана, были доставлены с рвотой и диареей в местную инфекционную больницу.

На месте работают представители Роспотребнадзора, выясняя причины отравления. В больницу к пострадавшим тут же выехала уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина, которая в это время была в командировке в Крыму. Детский омбудсмен рассказала о здоровье детей к этому часу и опровергла информацию о тяжелом состоянии троих ребят, которых доставили в реанимацию:

— Вчера в больницу уже приезжали представитель Минздрава и главный детский инфекционист Крыма. Они тоже делали обход, после чего встретились с нами, представителями Татарстана. Во-первых, все дети поступили в состоянии средней степени тяжести, ни одного «тяжелого» ребенка не было. У всех детей состояние на сегодня удовлетворительное. Да, действительно, были три ребенка, которых разместили в реанимации, но только потому, что не хватило коек в обычных отделениях, — все-таки поток поступающих детей был большой. И лечение у этих детей было таким же. Диагноз у всех — кишечная палочка. Другой вопрос — причина ее возникновения. Мы об этом сможем узнать только после того, как будут проведены лабораторные исследования, — сообщила Гузель Удачина «Реальному времени».

Первый замглавы администрации Евпатории Кирилл Вавренюк заявил: "99% госпитализированных — это группа, приехавшая на отдых из Татарстана. Возможно, что инфекцию они привезли оттуда — смывы это все покажут». Фото my-evp.ru

Инфекцию не завозили

Причина отравления пока неизвестна, однако чиновники Крыма уже стали высказывать предположения, что инфекцию могла завезти сама группа отдыхающих из Татарстана. Дескать, с учетом того, что из 700 детей в лагере заболели преимущественно они, это вполне вероятная версия. В частности, об этом заявил первый замглавы администрации Евпатории Кирилл Вавренюк:

— 99% госпитализированных — это группа, приехавшая на отдых из Татарстана. Возможно, есть такая вероятность, что инфекцию они привезли оттуда — смывы это все покажут. В лагере много других групп, приехавших из других регионов, и оттуда никто не попал в больницу. Кухня централизованная — на весь санаторий, — подчеркнул Вавренюк.

Однако Гузель Удачина опровергла информацию, что дети могли привезти кишечную палочку с собой, ссылаясь на разъяснения медиков. А также исключила возможность пищевого отравления, например, в дороге, по пути в Крым:

— Мы спросили, есть ли шанс, что это завезенная инфекция? Нам врачи сказали, что, конечно, нет. Дети здесь находятся уже 10—11 дней, то есть они уже половину срока путевки в лагере прожили. Если бы что-то такое было, какой-то вирус был бы привезен с собой, это бы гораздо раньше проявилось. Поэтому, конечно, это не завезенная инфекция, а пищевое отравление, по предварительным данным медиков, — отметила омбудсмен.

Гузель Удачина опровергла информацию, что дети могли привезти кишечную палочку с собой, ссылаясь на разъяснения медиков. А также исключила возможность пищевого отравления, например, в дороге, по пути в Крым. Фото gossov.tatarstan.ru

Детям — сухой паек, лагерь — на карантин

Для разбирательства с массовым отравлением детей в Евпатории создали оперативный штаб, который возглавил и.о. главы администрации города Валерий Батюк. Чиновник также призвал воздерживаться от поспешных выводов: «Необходимо 72 часа для того, чтобы получить объективный результат анализов». По его словам, на сегодня все воспитанники лагеря (незаболевшие) в целях предосторожности переведены на сухой паек. Кроме того, в учреждении ввели карантин. «Есть два [возможных] момента: это вирусная история и пищевое отравление», — сообщил Батюк.

Ситуацию с отравлением детей из Татарстана взял на личный контроль президент республики, о чем «Реальному времени» сообщили в казанском Кремле. Рустам Минниханов находится в постоянном контакте с крымскими коллегами из администрации Евпатории, Роспотребнадзора, МЧС.

— На месте находится наш уполномоченный по правам ребенка Гузель Удачина — у нее была плановая командировка. Она еще вчера вечером побывала в больнице, оценила состояние детей, все они в стабильном состоянии, рисков их здоровью сейчас нет. По данным МЧС, госпитализированы на данный момент 47 детей. Рустам Нургалиевич поручил системно информировать его о состоянии здоровья наших детей, — сообщила «Реальному времени» замруководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Для разбирательства с массовым отравлением детей в Евпатории создали оперативный штаб, который возглавил и.о. главы администрации города Валерий Батюк. Фото e-zdravnitsa.ru

Также спикер Кремля обратила внимание на то, что Рустам Минниханов крайне щепетильно относится к вопросу безопасности детей, в том числе во время летнего отдыха в лагерях. «Буквально неделю назад по его поручению Роспотребнадзор провел проверку детских лагерей республики и огласил результаты, по итогам проверок Рустам Нургалиевич дал жесткое поручение привлечь к ответственности тех, кто пренебрегает здоровьем детей. Для него эта тема особая», — добавила Галимова.

Возбуждены уголовные дела

Лагерь «Лучистый» расположен на западном побережье Крыма в 8 км от Евпатории, в поселке Заозерном, на берегу Каламитского залива Черного моря. Детское оздоровительное учреждение состоит из семи спальных корпусов, занимает площадь в 7,3 га, из них более 3 га — это парк.

Ряд местных СМИ еще вчера со ссылкой на начальника лагеря Рената Каюмова сообщали о состоянии детей в «Лучистом». По его словам, все они жаловались на рвоту и диарею: «Мы сами понять не можем, что стало причиной, выясняем», — говорил он журналистам.

Сегодня «Реальному времени» также удалось связаться с Ренатом Каюмовым, однако представитель руководства лагеря уже не захотел общаться с прессой: «Я заместитель по воспитательной работе! Этим и занимаюсь. Остальное — к специалистам своего профиля, пожалуйста...» Тем не менее на официальной странице лагеря «Лучистый» в соцсетях Ренат Каюмов по-прежнему указан в должности именно «начальника лагеря».

Лагерь «Лучистый» расположен на западном побережье Крыма в 8 км от Евпатории, в поселке Заозерном, на берегу Каламитского залива Черного моря. Фото mosgortur.ru

Детский омбудсмен Гузель Удачина поспешила успокоить родителей заболевших детей, которые со вчерашнего дня обрывают телефоны вожатых. По ее словам, причин для волнений нет, хотя она прекрасно понимает переживания мам и пап:

— Конечно, родителям сразу страшно, если ребенок под капельницей. Но это только для того, чтобы восстановить водно-солевой баланс после обезвоживания, вызванного отравлением. Ничего страшного нет — стандартная медицинская процедура в таких случаях.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Крым по факту массового отравления детей возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). По первой статье виновным грозит крупный штраф, обязательные работы или лишение свободы на срок до двух лет. По второй — схожее наказание с ограничением свободы до одного года.