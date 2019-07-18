Роспотребнадзор: дети из Татарстана отравились в крымском лагере из-за сотрудников столовой

Фото: лучистый.рф

Роспотребнадзор назвал причину заражения детей из Татарстана в детском лагере «Лучистый» в Крыму. По данным ведомства, переносчиками норовируса стали сотрудники столовой.

Это показали различные экспертизы и лабораторные анализы.

«Несоблюдение правил личной гигиены во время работы могло привести к распространению инфекции среди лиц, питающихся в столовой», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что все работники лагеря направлены на консультацию и лечение. В столовой с 17 июля работает дополнительный персонал.

На месте продолжается проведение комплекса противоэпидемических мероприятий, в том числе дезинфекционных, подчеркивается в сообщении.

Ранее уже сообщалось, что большинство детей, попавших в больницу Евпатории, чувствуют себя лучше. Их могут выписать уже завтра. При этом сегодня стало известно, что количество отравившихся детей возросло до 51, кроме них госпитализированы пять вожатых.