Роспотребнадзор: дети из Татарстана отравились в крымском лагере из-за сотрудников столовой
Роспотребнадзор назвал причину заражения детей из Татарстана в детском лагере «Лучистый» в Крыму. По данным ведомства, переносчиками норовируса стали сотрудники столовой.
Это показали различные экспертизы и лабораторные анализы.
«Несоблюдение правил личной гигиены во время работы могло привести к распространению инфекции среди лиц, питающихся в столовой», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что все работники лагеря направлены на консультацию и лечение. В столовой с 17 июля работает дополнительный персонал.
На месте продолжается проведение комплекса противоэпидемических мероприятий, в том числе дезинфекционных, подчеркивается в сообщении.
Ранее уже сообщалось, что большинство детей, попавших в больницу Евпатории, чувствуют себя лучше. Их могут выписать уже завтра. При этом сегодня стало известно, что количество отравившихся детей возросло до 51, кроме них госпитализированы пять вожатых.Общество Татарстан
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