Детей из Татарстана, отравившихся в лагере в Крыму, могут выписать завтра

Медики заявили об улучшении состояния почти 90% детей, которые отравились в детском лагере «Лучистый» в Крыму. Возможно, первых пациентов выпишут уже завтра, 19 июля.

В больницах с признаками отравления находятся 57 человек — 52 ребенка и пять вожатых. Только у восьми детей сохраняется небольшая температура 37,3 градуса, у кого-то боли в животе, сообщает ТАСС. У остальных жалоб нет, заявила главный внештатный инфекционист минздрава Крыма Людмила Прокудина.

По результатам обследования первых заболевших установлено, что возбудителем является норовирус. Предположительная причина отравления салат, сообщали ранее в пресс-службе министерства по делам молодежи Татарстана.

Ранее «Реальное время» публиковало материал об отравлении детей из Татарстана, которые находились на отдыхе в Крыму.