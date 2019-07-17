«Приемная комиссия работает с большим напряжением»: куда пропали толпы абитуриентов в медколледже Казани?

Что за ажиотаж случился в альма-матер татарстанских акушерок и медсестер?

Фото: Тимур Рахматуллин

Толпы абитуриентов, с ночи атакующих двери Казанского медколледжа, схлынули. Ажиотажа, о котором писали в эти дни в СМИ, теперь нет. Корреспондент «Реального времени» съездил в alma mater татарстанских фельдшеров, медсестер и зубных техников, где воочию ознакомился с ситуацией и пообщался с руководством учебного заведения. Если директор радушно отнеслась к визиту журналиста, то в приемной комиссии были явно не рады такому вниманию прессы.

Нетеплый прием

В Сети появилась информация о толпах желающих поступить в Казанский медицинский колледж, которые ночуют на крыльце учебного заведения, чтобы попасть в приемную комиссию. Также описывались переполненные коридоры здания. Более того, корреспондент «Реального времени» сам видел, как с раннего утра до позднего вечера у дверей колледжа дежурят десятки вчерашних школьников с родителями. Соответствующие видео пользователи уже выложили в соцсетях. Однако уже накануне днем на крыльце никого не было.

В приемной комиссии очереди практически не наблюдалось. Парни и девушки спокойно приносили документы, специалисты их принимали. Корреспондент «Реального времени» попытался узнать у представителей приемной комиссии, куда делся народ. Ответственный секретарь приемной комиссии Елена Таланова весьма насторожилась, увидев представителя прессы, и тут же пошла в атаку: «По какому праву вы здесь находитесь?» В штыки она восприняла и попытку сделать несколько фотографий, которые могли бы засвидетельствовать, что работа комиссии идет в плановом режиме. К чести директора колледжа Зухры Хисамутдиновой, позже руководитель учебного заведения позволила снять весь процесс на фото и дала пояснения по ситуации.

Накануне днем на крыльце колледжа никого не было

Корреспондент ответил Талановой (несмотря на ее эмоциональные попытки перебить разговор), что выполняет задание редакции и имеет право находиться в общественном месте, делать фото- и видеосъемку, что позволяет российское законодательство (в том числе Гражданский кодекс, закон «О средствах массовой информации»). КМК — не режимный объект, и вряд ли что-то, представляющее гостайну, попадет под взор журналиста. Также он попросил не препятствовать работе СМИ и спокойно объяснить ситуацию. Таланова пригрозила «вызвать милицию» и потянулась к телефону. Журналист согласился подождать и вместе с правоохранителями решить этот вопрос. Тогда ответсекретарь неожиданно передумала обращаться в органы. Но заявила, что такие люди, как наш журналист, которого она обвинила в непрофессионализме, провоцируют скандалы.

Вброс от родителей?

Однако другая сотрудница из приемной комиссии оказалась более сговорчивой и объяснила, что весь ажиотаж, который вылился в соцсести, был «сфабрикованной провокацией» неизвестных людей.

— Народ у нас действительно был, и мы старались всех принять. Те, кто там ночевали (на крыльце, — прим. ред.), по всей видимости, были из соседних регионов (Башкирия, Чувашия, Марий Эл, Коми, Кировская область), и приехали рано, в 5 утра. Ночуют здесь и те, кто живет на соседних улицах — на Карбышева, Братьев Касимовых, Профессора Камая. Для чего они это делают — непонятно. Но мы всех приняли. И работаем целый день, — сообщила женщина.

По ее мнению, был информационный вброс от родителей, которые почему-то решили, что приемная комиссия завтра закрывается и принимать документы больше не будет. Представители колледжа выходили к толпе и объясняли, что прием закроется только в августе, не следует ждать часами. Более того, пакет бумаг можно прислать даже по почте. Но родители отвечали, что не верят им, и продолжали стоять в очередях. Переубедить напуганных мам и пап невозможно.

Одна из сотрудниц приемной комиссии объяснила, что весь ажиотаж, который вылился в соцсести, был «сфабрикованной провокацией» неизвестных людей

Другая причина ажиотажа — в некоторых регионах практически не осталось бюджетных мест в медицинские средне-специальные учебные заведения. Поэтому выпускники 9-х и 11-х классов из соседних республик и областей пытаются попасть на бесплатное обучение в Казань. Всего ожидается порядка 2 тысяч абитуриентов.

Более того, парни и девушки жаловались в приемную комиссию, что кто-то даже пытался продать место в очереди. Но сами работники колледжа подтверждений тому не нашли. Однако в подобных случаях рекомендовали сразу обращаться в полицию.

Еще месяц впереди

По словам директора КМК Зухры Хисамутдиновой, выпускники школ имеют право подать документы в пять учебных заведений.

— Приемная комиссия работает с большим напряжением, — отметила директор. — Всего в пять образовательных организаций можно подавать документы, в каждой — на три специальности. На прием документов от одного абитуриента уходит 15 минут. Если он подает на три специальности, то уходит 45 минут. Почему-то все, получив аттестат, стараются сразу документы куда-то «пристроить». К сожалению, люди предоставляют не все документы. Потом приходят опять, повторно занимают очередь.

Хисамутдинова добавила, что колледж принимает бумаги до 10 августа (на специальности со вступительными испытаниями) и до 15 августа (без вступительных испытаний). И во второй половине июля — в августе народу практически нет.



«Приемная комиссия работает с большим напряжением, — отметила директор. — Всего в пять образовательных организаций можно подавать документы, в каждой — на три специальности. На прием документов от одного абитуриента уходит 15 минут. Если он подает на три специальности, то уходит 45 минут»

— Сейчас начинается лишь психологическое тестирование, которое продлится до 10 августа: оцениваем личностные характеристики абитуриентов — человеколюбие, лживость, милосердие, склонность к суициду, к агрессии и другие, — продолжила она.

Престиж профессии растет

Ажиотаж Хисамутдинова связала с интересом к медицинской профессии, а также с авторитетом учебного заведения, которым она руководит.

— Много желающих из других регионов. Спрашиваю: «Зачем вы едете к нам?» А мне говорят: «Это лучший колледж страны». Не могу же им запрещать нести к нам документы, — говорит директор.

При этом она подчеркнула, что приоритета для татарстанских молодых людей здесь нет.

— Интерес к рабочим профессиям возрос благодаря движению Worldskills. Кстати, наша студентка Аделина Вуколова занимает только первые места на всероссийских соревнованиях, она же будет представлять Россию на мировом чемпионате по профессиональному мастерству, который скоро пройдет в Казани. Будучи победителем различных конкурсов, мы гарантируем качество образования. Мало того, что выпускники получают диплом, они проходят процедуру аккредитации. И в этом году более 99 процентов наших выпускников успешно выдержали это испытание, — с гордостью сообщила директор.

Ажиотаж Хисамутдинова связала с интересом к медицинской профессии, а также с авторитетом учебного заведения, которым она руководит

На сегодняшний день Казанский медицинский колледж обучает по нескольким специальностям: «Лечебное дело» (квалификация «фельдшер»), «Акушерское дело» («акушерка»), «Стоматология ортопедическая» («зубной техник»), «Фармация» (квалификация «фармацевт»); «Сестринское дело» («медицинская сестра»); «Лабораторная диагностика» («медицинский лабораторный техник»). Здесь обучаются порядка 3,5 тысячи студентов.