ОАО Казанский завод синтетического каучука
Общая информация
ОАО «Казанский завод синтетического каучука» – одно из ведущих предприятий нефтехимической промышленности России. Казанский завод синтетического каучука создано в результате преобразования государственного предприятия Научно-производственное объединение «Завод синтетического каучука им. С.М. Кирова».
В настоящий момент предприятие является основным производителем в России и странах СНГ уретанов и силиконов. На основе силиконовых каучуков заводом выпускаются силиконовые резиновые смеси, герметики и компаунды для кабельной, авиационной, автомобильной промышленности, а также самослипающиеся электроизоляционные материалы. На предприятии выпускается свыше 160 наименований продукции. ОАО «КЗСК» на протяжении продолжительного времени занимается производством высококачественных технологичных продуктов, пользующихся высоким стабильным спросом в строительной отрасли: стыковые герметики, кровельные материалы, кровельные гидроизоляционные мастики, силиконовые краски.
Генеральный директор — Контуров Алексей Валерьевич
Председатель совета директоров — Даутова Евгения Валентиновна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420054, г. Казань, ул. Лебедева, 1, а/я 97
- Телефон: (843) 278-37-57, 278-65-12
- Email: marketing@kzck.ru
- Сайт: www.kzck.ru
Дата последнего обновления: 31.07.2018