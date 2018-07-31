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ОАО Казанский завод синтетического каучука

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
ОАО Казанский завод синтетического каучука

Общая информация

ОАО «Казанский завод синтетического каучука» – одно из ведущих предприятий нефтехимической промышленности России. Казанский завод синтетического каучука создано в результате преобразования государственного предприятия Научно-производственное объединение «Завод синтетического каучука им. С.М. Кирова».

В настоящий момент предприятие является основным производителем в России и странах СНГ уретанов и силиконов. На основе силиконовых каучуков заводом выпускаются силиконовые резиновые смеси, герметики и компаунды для кабельной, авиационной, автомобильной промышленности, а также самослипающиеся электроизоляционные материалы. На предприятии выпускается свыше 160 наименований продукции. ОАО «КЗСК» на протяжении продолжительного времени занимается производством высококачественных технологичных продуктов, пользующихся высоким стабильным спросом в строительной отрасли: стыковые герметики, кровельные материалы, кровельные гидроизоляционные мастики, силиконовые краски.

Генеральный директор — Контуров Алексей Валерьевич
Председатель совета директоров — Даутова Евгения Валентиновна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420054, г. Казань, ул. Лебедева, 1, а/я 97
  • Телефон: (843) 278-37-57, 278-65-12
  • Email: marketing@kzck.ru
  • Сайт: www.kzck.ru

Дата последнего обновления: 31.07.2018

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