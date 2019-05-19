Поволжская неделя: изменения в кабмине РБ, отставки в районах Удмуртии, продолжение дела по «Дружбе»

События уходящих семи дней в ПФО

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В Башкирии после тяжелой болезни скончался и. о. вице-премьера Артур Ахметханов. По собственному желанию оставил должность замминистра земельных и имущественных отношений РБ Ильнур Абсалямов. Не осталось незамеченным руководством соседней республики 30-летие Элвина Грея. Глава Удмуртии Александр Бречалов намерен провести кадровые перестановки в районах республики. А в Самаре продолжается дело о «грязной» нефти в нефтепроводе «Дружба». Об этих и других событиях в ПФО — в материале «Реального времени».

Башкирия

Молодой муфтий Башкирии Айнур Биргалин дал первое интервью корреспонденту «Реального времени». Он рассказал о причинах ухода своего предшественника, мечети-долгострое «Ар-Рахим», переговорах с Радием Хабировым, отношении с джамаатами и предстоящем республиканском ифтаре в Уфе.



Назначенный осенью и. о. вице-премьера Башкирии Артур Ахметханов скончался. Хабиров сообщил о тяжелой болезни чиновника.



Правительство республики покинул Ильнур Абсалямов, занимавший пост замминистра земельных и имущественных отношений РБ с 2015 года. В ведомстве подчеркнули, что он ушел по собственному желанию.



Главный эстрадный певец Башкирии Радик Юльякшин (Элвин Грей) отметил свое 30-летие. Его поздравили врио главы РБ Радий Хабиров и руководитель ГИБДД республики Динар Гильмутдинов. Сам исполнитель сделал себе подарок, записав песню с татарстанским рэпером Альбертом Нурминским. Артист также рассказал, что намерен перебраться в Москву в следующем году. При этом его лейбл будет базироваться в Казани.



В Уфе на прошедшей неделе задержали застройщика ЖК «Миловский парк». Главу компании «КилСтройИнвест» Дмитрия Комлева подозревают в хищении 2 млрд рублей у дольщиков. Суд отправил предпринимателя под домашний арест.



Главный эстрадный певец Башкирии Радик Юльякшин (Элвин Грей) отметил свое 30-летие. Его поздравил врио главы РБ Радий Хабиров. Фото instagram.com/khabirovradii

Тем временем власти Башкирии рассчитывают показать президенту РФ Владимиру Путину концепцию геопарка «Торатау». Сейчас ее разрабатывают московские эксперты. Согласно подготовленному плану, геопарк появится к 2020 году. Его площадь превысит 4 тысячи квадратных километров.



Татарстанское ОАО «Алексеевскдорстрой» займется ремонтом трассы М-7 в Башкирии. Участок в двух районах должен быть реконструирован за 5,6 млрд рублей.



Башкирия решила перенести дату окончательного перехода на цифровое телевещание. От аналогового не спешат отказываться также Оренбургская и Саратовская области.

Удмуртия

«Реальное время» проанализировало доходы депутатов Госсовета Удмуртии. Cемьи народных избранников заработали в 2018 году суммарно 836,3 млн рублей. Более половины всех доходов принадлежит всего пяти богатейшим депутатам. Самым богатым стал Владимир Паршин, отчитавшийся о доходе в 111 млн рублей.



Глава республики Александр Бречалов объявил о планах сменить ряд руководителей районов. Кроме того, покинет свой пост замминистра здравоохранения УР Иван Амбражук, его позвали в министерское кресло в другом регионе.



Следствие прекратило уголовное дело в отношении гендиректора АО «Ижавиа» Александра Синельникова и его подчиненных. Об этом также рассказал Бречалов.

Он же напомнил и о планах властей объединить ижевский транспорт на основе АО ИПОПАТ и МУП ИжГЭТ. Глава Удмуртии подчеркнул, что проект находится в высокой степени готовности.

Александр Бречалов объявил о планах сменить ряд руководителей районов. Фото udmurt.ru

Самара

ПСО «Казань» опровергло информацию о том, что стадионы в Самаре и Саранске до сих пор не сданы. По версии компании, «Татдорстрой» как субподрядчик не сдал работы ПСО. Часть работ пришлось завершать уже генподрядчику. При этом заказчик стадионы принял.



Самарский райсуд заочно арестовал фигурантов дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода «Дружба» Романа Трушева и Романа Ружечко. Первый улетел в Швейцарию, второй — в Испанию.



На прошедшей неделе депутаты губернской думы предложили коллегам из федерального парламента разрешить только региональному прокурору возбуждать уголовные дела в отношении членов областных парламентов. Таким же образом должны возбуждаться дела в отношении муниципальных депутатов.

Нижний Новгород

На фоне протестов в Екатеринбурге нижегородские активисты также выступили против строительства часовни в сквере на улице Прыгунова. В среду жители Нижнего провели ряд одиночных пикетов.



Следком закрыл уголовное дело о незаконном вмешательстве в личную жизнь бывшего заместителя губернатора Романа Антонова и его родных. Однако депутат Госдумы Александр Хинштейн добился нового рассмотрения материалов в Генпрокуратуре.

Оренбургская область



В Оренбургской области оказалась самой низкой ежемесячная плата в детсадах среди субъектов ПФО. Аналитическая служба «Реального времени» подсчитала, что в регионе этот показатель составляет 2 364 рубля. Самым дорогим стал Татарстан — 4 753 рубля.



Режим простоя на крупнейшем в стране заводе-производителе троллейбусов «Тролза» (Энгельс, Саратовская область) продлен еще на месяц.Фото saratov24.tv

Саратовская область

Режим простоя на крупнейшем в стране заводе-производителе троллейбусов «Тролза» (Энгельс, Саратовская область) продлен еще на месяц. Окончить простой планируется 17 июня.



Депутаты Саратовской областной думы совершенствуют систему госвласти и приняли закон, согласно которому введена должность второго вице-губернатора, который параллельно будет исполнять обязанности председателя правительства области.



Мордовия

«Реальное время» опубликовало исследование по рынку ипотеки. Среди регионов ПФО в Мордовии — самое заметное падение количества жилищных кредитов. В республике эта цифра упала сразу на 21,5%. Также число взятых кредитов заметно уменьшилось в Чувашии (-21,2%), в Кировской области (-20,3%), в Марий Эл (-19,9%).



Ульяновская область

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов наконец отчитался о доходах. По итогам 2018 года глава региона задекларировал 3,8 млн рублей, что на 7% больше, чем годом ранее. А вот доходы его супруги упали сразу в 2,3 раза, до 2,7 млн рублей.