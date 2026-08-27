Минкульт Татарстана заявил о росте количества кинотеатров в республике

Речь идет как о частных, так и бюджетных площадках

Фото: Динар Фатыхов

По данным Министерства культуры Республики Татарстан, в 2026 году в республике работает 176 киноплощадок — это на три больше, чем в 2025 году, когда их насчитывалось 173. В структуру киноинфраструктуры входят различные площадки: в том числе кинотеатр «Мир», а также муниципальные и частные кинозалы.

В Минкульте подчеркивают, что динамика отражает постепенное расширение сети кинопоказа по территории республики.

Напомним, что ранее известный российский режиссер Федор Бондарчук оценил риски исчезновения кинотеатров в России.

Дмитрий Зайцев