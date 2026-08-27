Банк «Аверс» пригласил детей сотрудников на праздник первоклассников

Ребята отправились в захватывающее «космическое путешествие»

Фото: Динар Фатыхов

Перед началом нового учебного года в головном офисе Банка «Аверс» был организован корпоративный праздник для детей и внуков сотрудников Банка. Для будущих первоклассников была проведена экскурсия по зданию головного офиса Банка «Аверс».

Для будущих первоклассников была проведена экскурсия по зданию головного офиса Банка «Аверс». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ребятам рассказали, что в конце ХIХ века здание по улице Мусы Джалиля, 3 (с начала ХХI века в этом историческом здании располагается головной офис Банка» Аверс», — прим. ред.) принадлежало Казанскому Купеческому банку, который играл значительную роль в экономике Казанской губернии. Затем их ждал невероятный сюрприз.

Банк «Аверс» пригласил своих гостей в захватывающее «космическое путешествие». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

65 лет назад легендарное гагаринское «Поехали!» открыло человечеству дорогу к звездам. Банк «Аверс» пригласил своих гостей в захватывающее «космическое путешествие» в формате интерактивного шоу «Старт на планету Знаний». Во время игры ребята прошли «предполетную подготовку», построили звездную карту, обсудили космическую еду, изучили инопланетный язык жестов, расшифровали космическое послание и занимались ракетостроением.

Во время игры ребята прошли «предполетную подготовку», построили звездную карту, обсудили космическую еду, изучили инопланетный язык жестов, расшифровали космическое послание и занимались ракетостроением. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Председатель правления Банка «Аверс» Аида Волкова обратилась к будущим школьникам с напутствием:

— Я желаю вам, ребята, чтобы учиться вам было весело и интересно. Учитесь хорошо, занимайтесь спортом, читайте хорошие, добрые книжки, изучайте историю нашей с вами Родины, открывайте для себя новые знания! Растите умными, добрыми и грамотными! А когда вырастете — приходите работать в наш банк. Мы будем ждать вас!

Председатель правления Банка «Аверс» Аида Волкова обратилась к будущим школьникам с напутствием. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В завершение праздника каждому будущему первокласснику была вручена развивающая настольная игра «Космос» и книга о выдающемся советском космонавте «Чему я могу научиться у Юрия Гагарина?».

Каждому будущему первокласснику была вручена развивающая настольная игра «Космос» и книга о выдающемся советском космонавте «Чему я могу научиться у Юрия Гагарина?». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Реклама АО Банк «Аверс». Лицензия Банка России №415 от 05.09.2024