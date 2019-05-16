Суд отправил под домашний арест главу «КилСтройИнвеста», обвиняемого в хищении 2 млрд рублей у дольщиков

Советский районный суд Уфы поместил под домашний арест главу уфимской строительной фирмы ООО «Килстройинвест» Дмитрия Комлпева, который обвиняется в хищении 2 млрд рублей у дольщиков.

Суд назначил Комлпеву домашний арест до 27 июня, передает ТАСС.



После заседания суда обвиняемый заявил, что работы по строительству жилого комплекса «Миловский парк» ведутся. По его словам, 1 июня в соответствии с графиком будут сданы три дома. Кроме того, еще два объекта планируется сдать 1 сентября.

Комлпев также добавил, что намерен обжаловать сегодняшнее решение суда.



14 мая стало известно о задержании Дмитрия Комлпева. Следствием установлено, что с 2013 по 2017 год руководство ООО «КилСтройИнвест» получало по договорам долевого участия денежные средства, принадлежащие более 1,5 тыс. граждан, однако условия большей части договоров не исполнило и похитило денежные средства дольщиков ЖК «Миловский парк» в размере более 2 миллиардов рублей.

