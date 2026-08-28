В России начнет действовать первый ГОСТ на биопечать органов

Это нужно для перехода от лабораторных исследований к промышленному внедрению и серийному производству

Фото: Мария Зверева

Первый ГОСТ на биопечать тканей и органов в России начнет действовать с 1 сентября. Об этом сообщает РИА «Новости».

В документе определяется, что представляет из себя трехмерная биопечать. Это создание органов и тканей, которые нужны для восстановления утраченных функций. Источниками сырья могут быть животные, растительные, морские, микробиологические или человеческие материалы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Введение ГОСТа важно для перехода от лабораторных исследований к промышленному внедрению и серийному производству биомедицинских изделий. Также это будет способствовать выходу отечественной продукции на международный уровень.

Росстандарт утвердил ГОСТ по биопечати органов в апреле. Тогда уточнялось, что документ устанавливает термины и определения, применяемые в науке, технике и производстве, а также закрепляет базовые принципы технологии трехмерной биопечати.

Галия Гарифуллина