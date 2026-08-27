Восточный экономический форум подтвердил участие делегаций из 70 стран

Самыми многочисленными станут делегации из Китая, Индии, Монголии, Японии и Республики Корея

Во Владивостоке с 1 по 4 сентября пройдет Восточный экономический форум. В нем примут участие делегации из более чем 70 государств, сообщил ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ, советник президента России Антон Кобяков.

— Самые крупные делегации — из Китая, Индии, Монголии, Японии и Республики Корея, — цитирует его ТАСС.

По его словам, мероприятие традиционно станет площадкой для диалога между властью, бизнесом и экспертами. Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.

Правительство России утвердило безвизовый режим для участников Восточного экономического форума 2026 год.



Вадим Вахрушев