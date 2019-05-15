Доходы удмуртских депутатов в 2018 году выросли на треть, составив 836 млн рублей

Богатейшими народными избранниками стали девелопер и сын экс-президента УР: каждый из них заработал по 100 миллионов

Личный доход депутатов Госсовета Удмуртии в прошлом году вырос на треть, составив 635,2 млн рублей. Вместе с супругами же народные избранники заработали в 2018 году 836,3 млн рублей. Более половины всех доходов принадлежит всего пяти богатейшим депутатам. Среди них девелопер, сын первого президента УР, крупнейший местный хлебопек и одновременно пассажирский перевозчик, производитель лифтов и «оборонки». Двое из них имели отношение к группе «личного олигарха» Александра Волкова.

Депутат-девелопер увеличил свое состояние в пять раз, став богатейшим удмуртским избранником

Еще 2 года назад первое и второе места по доходам занимали владельцы агропромышленного холдинга «Комос Групп» Андрей Шутов и Андрей Осколков. В холдинг до последнего времени входили ООО «Птицефабрика «Вараксино» (Удмуртская Республика), ООО «Птицефабрика «Менделеевская» (Пермский край) и ООО «Удмуртская птицефабрика», совокупно производя в год порядка 1 млрд яиц и 50 тыс. тонн мяса птицы. В феврале прошлого года в удмуртский холдинг вошла птицефабрика «Лаишевская», на которой владельцы планировали нарастить объемы к 2019 году до 300 млн яиц в год.

В этом году впервые первое место занял депутат Владимир Паршин, опередив прошлогоднего самого богатого депутата Алексея Малюка: Паршин задекларировал 111 млн рублей, еще 303,6 тыс. рублей в семейную копилку добавила жена. Его совокупный с супругой доход увечился почти в пять раз. Число земельных участков у депутата выросло до 87, общая площадь которых составила 44 тыс. кв. м. Кроме того, в собственности у Паршина 16 домов общей площадью около 1 тыс. кв. м и 50 нежилых зданий, помещений и сооружений еще на 1 тыс. кв. м. На Паршиных также записаны три квартиры на 95 кв. м, 42,7 кв. м и 152,3 кв. м. Сам депутат перемещается на автомобиле Land Rover, его супруга — на Porsche Cayenne.

Паршин тоже имеет отношение к агрохолдингу «Комос»: он возглавлял одноименную компанию в 2006—2010 годах. Начинал он в 1990-х с коммерции: руководил компанией АССО, в начале нулевых — ОАО «Удмурт-нефтепродукт», и тогда же впервые попал во власть, став вице-премьером Удмуртии. В кресле вице-премьера он проработал 2 года, вновь уйдя в топливный бизнес — возглавил ООО «Удмуртская топливно-энергетическая компания».

В Госсовете Удмуртии он работает с самого начала: был депутатом второго, третьего и четвертого созывов от «Единой России». Официально в его биографиях указано, что сегодня он возглавляет ООО «Инком» (директор с 2009 года), которая формально занимается арендой и управлением недвижимым имуществом, в действительности под именем «Инком» есть целый зонтичный бизнес, от компании «Инком-Капитал», занимающейся покупкой и продажей недвижимости до «ИнкомИнвест», которая строит дома (что объясняет множество участок и нежилых зданий в декларации депутата). В 2017 году паршинские компании привлекли повышенное внимание после того, как прокуратура УР обнаружила нарушения при содержании объекта культурного наследия — старинного купеческого здания. Его Паршин с депутатом городской думы Дмитрием Даниловым купил за 45 млн рублей и потом продал за 54 млн рублей. Данилов также является совладельцем «Инком». Компания же «ИнкомИнвест» возводила в Ижевске ЖК «Снегири».

В этом году впервые первое место занял депутат Владимир Паршин. Фото Сергея Грачева (news.rambler.ru)

Интересно, что результаты самой компании «Инком» (50% принадлежит Паршину) нельзя назвать успешными: в 2017 году оборот компании составил 663 тыс. рублей, убыток же — 5,3 млн. Однако у него есть и другие компании, большинство с тем же юридическим адресом, что и ООО «Инком». Например, принадлежащее на 100% Паршину ООО «Автобан» показывает оборот в 63 млн рублей и прибыль в 15,5 млн, «Инком-Капитал» при выручке в 43 млн рублей показал прибыль в 2,7 млн рублей. В убытке лишь компании-«застройщики»: «Туган Як», «Олимп-строй» и другие.

Сын экс-президента УР увеличил доход на 40 млн рублей

Второе место по доходам занимает сын первого президента Удмуртии Александра Волкова Андрей Волков. Его личный доход за год вырос на 40 млн рублей, составив 106,6 млн. Доходы супруги выросли с 13,5 до 26,3 млн рублей. Семейный доход Волковых в 2018 году увеличился в 1,6 раза. Как указывал сам депутат Госсовета УР 2 года назад, большая часть заработка приходится на доход от ценных бумаг и доли от участия в коммерческих организациях. В собственности у Волкова семь участков на 14,6 тыс. кв. м., пять домов на 1,1 тыс. кв. м, четыре квартиры на 320 кв. м, два гаража, баня и пара строений. На супругу записаны еще три участка на 5,3 тыс. кв. м, квартира на 58,5 кв. м, гараж и «иные строения» на 3,5 тыс. кв. м; 2,7 тыс. кв. м участка записаны на ребенка. Машин официально у Волковых нет, в гаражах стоят моторная лодка Б/К FI-00491, маломерное судно (моторная лодка) BUSTER XXL и прицеп МЗСА 81771d.

Андрей Волков является гендиректором и собственником 86,6% ООО «Цветы Удмуртии». Оставшиеся 13,4% принадлежат сестре депутата Вере Вотинцевой. Годовой оборот только цветочного бизнеса депутата — порядка 386 млн рублей, прибыль компании в 2017 году составляла 113 млн рублей. Кроме того, Андрею Волкову принадлежит ООО «Петро-Альянс», чья деятельность, согласно публичным источникам, заключается в хранении сырой нефти — компания, впрочем, показала убыток в полмиллиона рублей. Зато другая организация, принадлежащая Волковым (ему — на 70%, сестре — на 30%) ООО «Русская Ладья», занимающаяся продажей автомобилей, принесла депутату прибыль в 28,3 млн рублей при выручке в 733,6 млн рублей.

Три года назад Волков также имел отношение к «Региональному инвестиционному альянсу», принадлежащему совладельцу «Комоса» (см. выше) Андрею Осколову. Как мы уже писали в своем исследовании, посвященному топ-100 компаний Удмуртии, Осколков в свое время был дружен с президентом Волковым. Осенью 2013 года федералы провели обыски в рамках расследований по подозрению в коррупции в высших эшелонах власти Удмуртии (Александр Волков тогда назвал это «террором бизнеса» и «беспределом») и обнаружили нарушения при распределении федеральных субсидий в пользу «Группы Комос». Тогда «Комос» возглавлял… Андрей Волков. По версии следствия, «Комос» получил 70% всех федеральных субсидий на АПК.

С 2004 года сын президента стал соввладельцем «Ижкомбанка». В 2007 году возглавляемая Андреем Волковым компания «Удмуртторф» оказалась в центре скандала с оплатой семи чартерных рейсов, на которых чиновники Удмуртии летали открывать и закрывать охотничий и рыболовный сезоны в разных регионах страны. «Удмуртторф», как и «Комос», входит в топ-10 крупнейших компаний УР.

Личный доход Андрея Волкова за год вырос на 40 млн рублей, составив 106,6 млн. Фото izhlife.ru

Брата депутата задержали за игорный бизнес

Третье место по личному доходу занимает депутат удмуртского Госсовета Алексей Малюк. Его доходы в 2018 году упали в 1,5 раза: со 137,5 млн до 87,3 млн рублей. Доходы супруги выросли в 1,4 раза: с 62,5 до 90,2 млн рублей. Однако совокупный семейный доход все равно снизился, составив 177,5 млн (в 2017 году было 200 млн). Но и при снижении личного дохода семья Малюка остается самой богатой среди народных избранников Удмуртии. У депутата в собственности семь участков на 8 тыс. кв. м, квартира на 115,8 кв. м и шесть нежилых помещений на 8 тыс. кв. м. На супругу записано еще пять участков площадью 27,6 тыс. кв. м, дом на 200 кв. м, квартира на 46,3 кв. м и четыре нежилых помещения на 2,1 тыс. кв. м. У депутата официально машин нет, зато у супруги целый автопарк, начиная с «Лады Гранты» (две штуки) и «Киа Спектры» и заканчивая десятком грузовиков ГАЗ.

Малюк — собственник ООО «Удмуртская хлебная компания», куда входит ряд предприятий пищевой промышленности и торговли: Ижевский хлебозавод №3, «Удмуртмельпром», Сарапульский хлебокомбинат, Сарапульская кондитерская фабрика, торговая компания «Русь-Матушка» и торговая сеть БМКиК. Сама хлебная компания показала чистую прибыль в 3 млн рублей. Такую же прибыль показало перед «закрытием» АО «Автовокзалы Удмуртии» — этот актив Малюк присоединил к своей бизнес-империи в прошлом году, купив его у ООО «Региональная транспортная компания» известного удмуртского бизнесмена Виктора Хорошавцева: в орбите влияния его теперь сеть автовокзалов и автостанций в населенных пунктах республики, включая Центральный автовокзал Ижевска.

Формально «Автовокзалы» Малюку принадлежат на 0,01%, а на 99,9% — Сарапульскому хлебокомбинату, но последний принадлежит Малюку на 100%, и именно он один из главных генераторов дохода депутата. В 2017 году, например, при обороте почти в полмиллиарда рублей СХК показал прибыль в 21,7 млн рублей.

В начале 2019 года был задержан брат Алексея Малюка Виталий Малюк по подозрению в организации сети игорных заведений в Сарапуле. По данным следствия, семь человек в течение длительного времени организовывали азартные игры в двух игорных заведениях, действовавших в Сарапуле под видом интернет-клубов. Любопытно при этом, что в прошлом Виталий Малюк был начальником Управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД УР по Сарапулу.

Семья Алексея Малюка (на фото — слева) остается самой богатой среди народных избранников Удмуртии. Фото moyaokruga.ru

На производстве лифтов и «оборонке» глава СЭГЗ заработал в прошлом году больше 30 млн

Четвертый по величине доход у депутата Сергея Мусинова, заработавшего в прошлом году 34,2 млн рублей, его супруга добавила в семейную копилку еще полмиллиона. В собственности у Мусиновых шесть земельных участка на 6,5 тыс. кв. м, два дома на 440 кв. м, эллинг с жилой комнатой на 120,9 кв. м, пара нежилых помещений и три квартиры на 187,4 кв. м. В гараже у депутата стоят Volkswagen Touareg, лодка «Зодиак 340», моторная лодка Silver Eagli, моторная лодка «Волжанка 51 Фиш» и два автоприцепа.

Мусинов с 2004 года возглавляет одно из крупнейших удмуртских оборонных предприятий АО «Сарапульский электрогенераторный завод» (считается, что контролируется «Ростехом» Сергея Чемезова, но формально принадлежит Минимущества УР) с оборотом в 7,2 млрд рублей и прибылью в 780 млн рублей (по данным за 2017 год), на котором он, собственно, проработал на разных должностях с 1979 года.

Только на реконструкцию и приобретение нового технологического оборудования в прошлом году завод выделил 800 миллионов рублей, еще 200 млн рублей компания потратила на выполнение «социальных обязательств», доведя среднюю зарплату на предприятии до 43,8 тыс. рублей. Завод планирует реализовать новый проект по комплексному производству лифтов.

Весной этого года стало известно, что СЭГЗ изготовил и отправил Обнинскому научно-производственному предприятию «Технология» опытные образцы агрегата для успешной посадки исследовательского модуля на Марс. Помимо гражданской продукции, СЭГЗ известен как производитель бортовых систем генерирования, управления и защиты электропитания, светотехники для всех типов российских самолетов и вертолетов, приводов для ракетной техники и систем электропитания, стартовой автоматики для комплексов ПВО.

В конце апреля 2019 года на СЭГЗ заявили, что доля гражданской продукции в общем объеме составляет порядка 20%. Продажи «гражданки» в l квартале нового года выросли на 45%. В частности, объемы продаж лифтового оборудования увеличились на 63% к показателям первых трех месяцев прошлого года, электродвигателей во взрывозащищенном исполнении на 49%.

Сергей Мусинов с 2004 года возглавляет одно из крупнейших удмуртских оборонных предприятий АО «Сарапульский электрогенераторный завод». Фото facebook.com/udmgossovet

Мебельная фабрика, основанная еще в 1990-х, позволила депутату иметь конюшню и стать главой местных «молодогвардейцев»

Пятерку богатейших депутатов Удмуртии замыкает Алексей Санников, задекларировавший почти 30 млн рублей. У него в собственности 13 участков общей площадью 23,2 тыс. кв. м (еще три участка на 2,5 тыс. кв. м в пользовании), четыре жилых дома на 567,3 кв. м, две квартиры на 150 кв. м, два гаража на 400 кв. м, баня на 141,2 кв. м и даже конюшня на 100 кв. м. Большой гараж депутату необходим для целого автопарка, в котором стоят два десятка автомобилей и грузовиков (от «Лады Даргус» до АУДИ Q7, от «Газелей» до КамАЗа), не считая снегоходов и мотовездеходов. У жены две машины: «Лексус RX 350» и ВАЗ-21213.

Санников — бизнесмен, основавший мебельную фабрику «Мебель-Строй»

еще в 1990-х годах. Впоследствии она стала «Интер-Росс-Мебель». Компания 2017 год закрыла с прибылью 680 тыс. рублей при обороте в 22,8 млн рублей. Ее дочерняя компания ООО «Мебельная фабрика МСТ.Мебель» (также принадлежит Санникову) закрыла год и вовсе с убытком в 2,4 млн рублей.

В топ-10 вошли руководители крупнейших компаний УР, от «Иксиона» до «Элеконда»

В топ-10 богатейших депутатов также входит Антон Кузнецов (23 млн рублей), владелец и гендиректор Ижевского опытно-механического завода с миллиардным оборотом (70-я по величине компания Удмуртии).

Депутат Сергей Сидоров, гендиректор компании «Корпорация Аксион», входящей в империю одноименного ижевского мотозавода, пятого по величине оборота предприятия УР (15 млрд рублей), задекларировал 20,6 млн рублей.

Депутат Фарид Губаев, директор управляющей компании, работающий на рынке ЖКХ ООО «ЖРП8 ГРУПП», задекларировал почти 20 млн рублей.

Алексей Прасолов, с 2011 года возглавлявший ФГУП «Главное управление специального строительства по территории Урала при Федеральном агентстве специального строительства» заработал в прошлом году 18 млн рублей. Фото udmgossovet.ru

Председатель Госсовета УР Алексей Прасолов, с 2011 года возглавлявший ФГУП «Главное управление специального строительства по территории Урала при Федеральном агентстве специального строительства» заработал в прошлом году 18 млн рублей, еще 16,8 млн рублей заработала его супруга.

Руководитель фракции «Единая Россия» закрывает десятку богатейших народных избранников: Анатолий Наумов задекларировал 15,8 млн рублей. Он руководитель 37-й по величине компании Удмуртии, сарапульского производителя электроники ОАО «Элеконд» — мы подробно писали об этой компании в нашем исследовании электронной промышленности России. Компания занимает шестое место по обороту в отрасли (более 2 млрд рублей).

Завершить строительство и за год разбогатеть в 20 раз

Наконец, нельзя не упомянуть любопытный факт: депутат Дмитрий Лукин за год разбогател в 20 раз: по итогам 2017 года он задекларировал всего 530,4 тыс. рублей, по итогам 2018 — 10,5 млн.

Лукин руководит одним из крупнейших застройщиков Поволжья — компанией «Зардон-групп», чистая прибыль которой в 2017 году составила 22 млн рублей. «Зардон» известен, прежде всего, как игрок на «рынке недостроев». В 2017 году «Зардон» занялся в Удмуртии завершением строительства ЖК «Родниковый край» за 150 млн рублей (изначально его строил «Стройком»), весной прошлого года «Зардон» приступил к завершению строительства долгостроя ОАО «Интеграл» в Башкортостане, весной 2019 года «Зардон» приступил к завершению строительства ЖК «Ямайка» в Сочи.

«Зардон» строит и свои ЖК, достраивает ЖК «Времена года», начал недавно строительство комплекса комфорт-класса «Йога». В соседнем Пермском крае этой же весной «Зардон» через свою «дочку» «Кама-Дом» приступил к строительству ЖК «Ново-Яблочково». Всего в 2019 году компания будет вести строительство 35 тыс. кв. м площадей в Ижевске, Воткинске и Перми.

Доходы депутатов Госсовета Удмуртии за 2018 год

ФИО ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2018 ГОДУ, руб. ДОХОД СУПРГУГА/ГИ В 2018 ГОДУ, руб. ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2017 ГОДУ, руб. ДОХОД СУПРГУГА/ГИ В 2017 ГОДУ, руб. СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА 2018 ГОД, руб. СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА 2017 ГОД, руб. Паршин Владимир Владимирович 110.977.566,13 303.686,73 23.328.789,27 316.037,34 111.281.252,86 23.644.826,61 Волков Андрей Александрович 106.603.523,53 26.330.569,79 64.839.175,23 13.532.973,24 132.934.093,32 78.372.148,47 Малюк Алексей Михайлович 87.328.228,34 90.256.741,75 137.549.384,70 62.511.589,66 177.584.970,09 200.060.974,36 Мусинов Сергей Васильевич 34.196.178,62 524.605,71 29.336.237,99 723.317,72 34.720.784,33 30.059.555,71 Санников Алексей Михайлович 29.190.502,41 696,33 24.949.108,91 239.237,42 29.191.198,74 25.188.346,33 Кузнецов Антон Юрьевич 23.082.453,89 524.478,10 7.896.679,76 593.302,93 23.606.931,99 8.489.982,69 Сидоров Сергей Анатольевич 20.653.106,53 4.847.313,68 24.599.537,01 9.433.154,46 25.500.420,21 34.032.691,47 Губаев Фарит Ильдусович 19.118.568,12 2.787.634,42 13.542.352,07 3.376.511,07 21.906.202,54 16.918.863,14 Прасолов Алексей Михайлович 17.942.126,36 16.841.879,67 17.613.622,00 19.743.123,00 34.784.006,03 37.356.745,00 Наумов Анатолий Федорович 15.865.913,53 173.705,35 12.783.957,68 167.605,48 16.039.618,88 12.951.563,16 Вершинин Алексей Павлович 13.164.314,89 631.990,03 12.206.099,89 2.374.588,91 13.796.304,92 14.580.688,80 Арсибеков Дмитрий Витальевич 12.337.758,61 197.867,64



12.535.626,25

Лукин Дмитрий Анатольевич 10.532.244,00 275.587,00 530.443,00 276.500,00 10.807.831,00 806.943,00 Смирнов Андрей Леонидович 9.736.699,27 4.372.040,97 4.446.393,23 400.512,60 14.108.740,24 4.846.905,83 Анищук Денис Сергеевич 9.392.979,26 701.442,95 8.289.551,42 669.946,83 10.094.422,21 8.959.498,25 Абашев Рашид Басырович 9.197.132,76 1.598.209,58 8.125.267,11 1.008.041,17 10.795.342,34 9.133.308,28 Халитов Фарит Муллагалиевич 6.285.990,22 517.957,85 3.899.371,78 642.375,34 6.803.948,07 4.541.747,12 Бобров Олег Юрьевич 5.940.101,00 24.354.480,00 4.222.001,00 20.739.794,00 30.294.581,00 24.961.795,00 Зуев Сергей Александрович 5.696.883,04 146.938,25 3.626.775,03 129.378,17 5.843.821,29 3.756.153,20 Кузнецов Дмитрий Юрьевич 5.357.258,56 631.813,77 5.501.895,45 692.963,96 5.989.072,33 6.194.859,41 Чушъялов Павел Васильевич 5.244.895,00 338.000,00 4.588.000,00 286.000,00 5.582.895,00 4.874.000,00 Сафин Ленар Гимранович 4.771.545,49 100.578,91 4.091.167,55 232.860,99 4.872.124,40 4.324.028,54 Любимов Александр Иванович 4.588.750,37 1.820.314,76 3.365.230,95 636.259,53 6.409.065,13 4.001.490,48 Крюков Андрей Сергеевич 4.257.281,30 1.327.605,47 3.014.291,27 398.190,61 5.584.886,77 3.412.481,88 Коробейников Александр Георгиевич 4.066.339,00 189.734,31 2.406.301,03 190.688,61 4.256.073,31 2.596.989,64 Манукян Карен Сейранович 3.612.600,43 791.808,46 2.682.342,00 883.792,02 4.404.408,89 3.566.134,02 Хохряков Анатолий Григорьевич 3.549.128,66 261.788,08 1.613.327,08 277.255,36 3.810.916,74 1.890.582,44 Невоструев Владимир Петрович 3.303.589,61 715.799,31 4.969.441,26 520.898,74 4.019.388,92 5.490.340,00 Пальшин Владимир Васильевич 2.919.669,35 175.601,51 2.843.982,78 146.808,00 3.095.270,86 2.990.790,78 Чернов Алексей Александрович 2.916.602,31 677.958,12 2.155.845,83 405.729,56 3.594.560,43 2.561.575,39 Михайлова Надежда Александровна 2.795.252,67 1.644.719,78 2.230.346,51 2.909.189,01 4.439.972,45 5.139.535,52 Степнова Зоя Ивановна 2.753.061,95

2.918.108,41

2.753.061,95 2.918.108,41 Майер Александр Владимирович 2.703.357,46 406.497,56 4.161.968,09 349.489,45 3.109.855,02 4.511.457,54 Новгородцева Ольга Александровна 2.663.516,73

4.186.000,00

2.663.516,73 4.186.000,00 Пахомов Владимир Витальевич 2.626.550,55

2.633.835,70

2.626.550,55 2.633.835,70 Варламов Владимир Сергеевич 2.171.297,19 152.213,23 1.769.023,26 151.497,23 2.323.510,42 1.920.520,49 Ишматова Татьяна Витальевна 1.989.820,13 373.911,66 1.168.260,28 328.028,78 2.363.731,79 1.496.289,06 Дербилова Елена Анатольевна 1.956.605,65 1.437.365,65 1.027.523,22 751.259,57 3.393.971,30 1.778.782,79 Лукьянчиков Сергей Сергеевич 1.938.012,99 3.460.536,09 1.802.004,87 3.114.174,64 5.398.549,08 4.916.179,51 Прозоров Александр Семенович 1.931.880,77 296.608,00 831.353,98 2.184.558,29 2.228.488,77 3.015.912,27 Красильников Владимир Анатольевич 1.905.931,80 174.211,42 2.195.970,00 1.921.490,00 2.080.143,22 4.117.460,00 Буторин Сергей Викторович 1.774.042,13 153.130,34 722.594,41 114.000,00 1.927.172,47 836.594,41 Тюрин Юрий Алексеевич 1.757.950,99

887.446,44

1.757.950,99 887.446,44 Ураськин Андрей Иванович 1.676.982,71 568.028,55 1.098.066,49 515.581,97 2.245.011,26 1.613.648,46 Исупов Вадим Сергеевич 1.628.726,82

2.682.846,32 0,00 1.628.726,82 2.682.846,32 Широбокова Софья Эльфатовна 1.620.549,66 283.038,24 2.601.324,17 607.931,54 1.903.587,90 3.209.255,71 Зямаева Наталья Михайловна 1.279.153,60

1.454.691,28

1.279.153,60 1.454.691,28 Басов Петр Сергеевич 1.212.645,92 362.031,30 385.296,16 313.094,79 1.574.677,22 698.390,95 Петров Эдуард Степанович 1.127.275,18 1.735.109,38 950.424,09 274.293,67 2.862.384,56 1.224.717,76 Стрелков Игорь Вениаминович 1.088.600,40 335.155,90 905.187,59 108.676,96 1.423.756,30 1.013.864,55 Мухамедзянов Наиль Раисович 1.080.000,00 1.961.472,00 1.114.215,48 4.136.620,00 3.041.472,00 5.250.835,48 Котельникова Марина Валерьевна 864.684,22 227.556,22 624.859,57 255.620,82 1.092.240,44 880.480,39 Бодров Владимир Петрович 691.097,35 1.216.154,45 506.382,50 1.007.155,19 1.907.251,80 1.513.537,69 Ягафаров Тимур Фаатович 625.397,18 36.571,43 491.264,23 62.584,04 661.968,61 553.848,27 Юнусов Фарид Анасович 527.451,71 244.044,82 1.688.000,00 216.000,00 771.496,53 1.904.000,00 Лебедев Михаил Викторович 524.000,00 3.627.254,67 475.000,00 296.500,00 4.151.254,67 771.500,00 Конорюков Алексей Александрович 415.872,13

306.507,96

415.872,13 306.507,96