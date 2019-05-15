В Саратовской области разделили полномочия губернатора и главы регионального правительства

Депутаты Саратовской областной думы на сессии в среду сразу в двух чтениях приняли изменения в Устав области, усовершенствовав структуру органов исполнительной власти региона.

«Введена должность второго вице-губернатора, который параллельно будет исполнять обязанности председателя правительства области. В связи с принятием закона парламентарии одобрили изменения и в регламент областной думы», — говорится на сайте Саратовской облдумы.

Ранее губернатор Саратовской области Валерий Радаев пояснил, что вице-губернатор будет курировать развитие реального сектора экономики. На эту должность Радаев рекомендовал главу Энгельсского района области Александра Стрелюхина.

Напомним, что в апреле депутаты Саратовской областной думы избрали Александра Романова спикером регионального парламента.

