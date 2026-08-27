В Казани 30 вузов из 12 стран обсудят трансформацию высшего образования

Мероприятие пройдет в рамках V Казанского глобального молодежного саммита



28 августа на площадке КФУ состоится Международный форум ректоров. Участники из 30 университетов 12 стран обсудят трансформацию систем высшего образования. Мероприятие пройдет в рамках V Казанского глобального молодежного саммита.

В форуме примут участие министры высшего образования Палестины, Республики Сербской (Босния и Герцеговина) и Того. Всего в треке участвуют более 40 человек — представители из Египта, Узбекистана, Китая, Индонезии, Малайзии, Сьерра-Леона, Марокко, Казахстана, Пакистана, Ливии, Уганды и России. Среди вузов — Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, Университет Индонезии, Технологический университет Малайзии, Шаньдунский университет и другие.

Для участников проведут четыре сессии: «Открытие и стратегическое видение», «Образование в эпоху глобальных изменений», «Роль университетских ассоциаций и глобальных партнерств» и «Университеты будущего: от лидерства к инновациям».

Среди ключевых тем — влияние ИИ и цифровой трансформации на систему образования, повышение конкурентоспособности вузов и развитие академической мобильности.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

По итогам планируется подписание двусторонних меморандумов, формирование новых партнерских связей и выработка рекомендаций, которые обобщат в итоговой декларации. Соорганизаторами форума выступают Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO), Федерация университетов исламского мира (FUMI) и КФУ.

Параллельно 27–28 августа проходит международная программа для молодых лидеров INNOverse50+. Более 60 участников из разных стран разработают проектные решения и представят их перед международным жюри. Пять лучших получат лицензии на обучение на платформе Coursera.

Напомним, V Казанский глобальный молодежный саммит стартовал 26 августа и продлится до 30 числа. В нем участвуют около 250 делегатов из 50 стран.

Алсу Сабирзанова