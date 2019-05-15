Суд в Самаре заочно арестовал фигурантов дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»

Самарский районный суд заочно арестовал на два месяца фигурантов дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода «Дружба» Романа Трушева и Романа Ружечко.

Защита обвиняемых сообщила, что Трушев 25 апреля пересек границу РФ и улетел в Швейцарию, Ружечко пересек границу страны 26 апреля и улетел в Испанию.



По данным следствия, местонахождение обоих неизвестно, передает «РИА Новости».

Ружечко ранее был генеральным директором ООО «Самаратранснефть-Терминал», Трушева СМИ называют основателем ГК «Петронефть».



Ранее Самарский районный суд арестовал на два месяца еще четверых фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».



Напомним, что проблема с качеством нефти в нефтепроводе «Дружба» возникла в середине апреля. В результате был приостановлен транзит нефти в Европу через Белоруссию, Украину и Польшу.

