Новости общества

18:51 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Элвин Грей записал совместный трек с рэпером Нурминским

17:43, 16.05.2019
Элвин Грей записал совместный трек с рэпером Нурминским
Фото: kurultay-ufa.ru

Певец Радик Юльякшин, известный как Элвин Грей, записал совместную песню с рэп-исполнителем из Татарстана Альбертом Шарафутдиновым (Нурминским). Об этом Элвин Грей сообщил на встрече со своими поклонниками во Дворце молодежи в Уфе.

Трек под названием «Мин хине яратам» выйдет 20 мая. Песня исполнена на башкирском и татарском языках, передает ГТРК «Башкортостан».

Ранее Элвин Грей рассказал, что с 2020 года планирует вернуться в Москву. Там, по словам самого исполнителя, он намерен заняться продюсированием и российским сольным контентом.

ОбществоКультура БашкортостанТатарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров