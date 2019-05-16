Элвин Грей записал совместный трек с рэпером Нурминским

Певец Радик Юльякшин, известный как Элвин Грей, записал совместную песню с рэп-исполнителем из Татарстана Альбертом Шарафутдиновым (Нурминским). Об этом Элвин Грей сообщил на встрече со своими поклонниками во Дворце молодежи в Уфе.



Трек под названием «Мин хине яратам» выйдет 20 мая. Песня исполнена на башкирском и татарском языках, передает ГТРК «Башкортостан».

Ранее Элвин Грей рассказал, что с 2020 года планирует вернуться в Москву. Там, по словам самого исполнителя, он намерен заняться продюсированием и российским сольным контентом.

