Элвин Грей записал совместный трек с рэпером Нурминским
Певец Радик Юльякшин, известный как Элвин Грей, записал совместную песню с рэп-исполнителем из Татарстана Альбертом Шарафутдиновым (Нурминским). Об этом Элвин Грей сообщил на встрече со своими поклонниками во Дворце молодежи в Уфе.
Трек под названием «Мин хине яратам» выйдет 20 мая. Песня исполнена на башкирском и татарском языках, передает ГТРК «Башкортостан».
Ранее Элвин Грей рассказал, что с 2020 года планирует вернуться в Москву. Там, по словам самого исполнителя, он намерен заняться продюсированием и российским сольным контентом.
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