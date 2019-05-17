Крупнейший в России троллейбусный завод продлил режим простоя до 17 июня

Крупнейший в России производитель троллейбусов «Тролза» в Саратовской области продлил режим простоя для работников до 17 июня.

По словам пресс-секретаря завода Александра Дурасова, ситуация на предприятии не изменилась, поэтому режим простоя был продлен еще на месяц, передает «Интерфакс».



Напомним, что с середины марта «Тролза» перевела 440 работников в режим простоя, а также уведомила центр занятости о возможном сокращении 500 работников.

16 апреля завод вновь ввел режим простоя. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил создать рабочую группу по оздоровлению ситуации на предприятии. Долговые обязательства завода превышают 2 млрд рублей.

