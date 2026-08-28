Минниханов обсудил обеспечение безопасности граждан с замминистра внутренних дел России

Встреча состоялась в Доме правительства республики

В Доме правительства Татарстана прошла встреча раиса республики Рустама Минниханова и замминистра внутренних дел России Алексея Макарова. Об этом сообщили в пресс-службе татарстанского лидера.

Они обсудили вопросы взаимодействия в части обеспечения безопасности граждан, а также поддержания правопорядка в республике. На встрече также присутствовали секретарь Совета безопасности РТ Рафаиль Гильманов и министр внутренних дел по Татарстану Дамир Сатретдинов.

Напомним, в июле Минниханов встречался в Казани с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. В ходе визита гость ознакомился с ходом ремонтно-восстановительных работ в Петропавловском соборе.



Галия Гарифуллина