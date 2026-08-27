В Свияжске открылась выставка краеведа Владимира Чумакова

Экспозиция работает с 26 августа по 29 сентября

Фото: предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

В Свияжске заработала выставка, посвященная краеведу и архитектору Владимиру Чумакову. Экспозиция открылась в Музее-заповеднике «Остров-град Свияжск». Организаторы посвятили ее человеку, который многое сделал для сохранения исторического облика острова.

— Делал для будущих поколений, четко понимая, что все это будет востребовано. И пройдет время, когда реставраторы, исследователи обратятся к этим материалам и найдут там очень много ценной информации, — передает ТНВ слова директора музея-заповедника Артема Силкина.

Чумаков впервые побывал на острове в середине 1950-х годов. Он фотографировал старинные здания, собирал документы и изучал планировку Свияжска. В 1971 году вместе с архитектором Всеволодом Остроумовым он выпустил монографию, которая стала первым комплексным исследованием острова.

предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

На выставке можно увидеть предметы из личной коллекции Чумакова, а также его фотографии и рукописи. Часть его собрания хранится в фондах музея-заповедника. Экспозиция будет работать до 29 сентября.

Ранее сообщалось, что с начала года через Свияжский мультимодальный хаб отправили 121 тыс. тонн зерна.

Вадим Вахрушев