Валютный курс меняется: в РСТ допустили снижение цен на путевки в Турцию осенью

А в АТОР опровергли информацию об отказе страны от модели дешевого All Inclusive

Фото: Арсений Фавстрицкий

Вице-президент АТОР Артур Мурадян в беседе с корреспондентом «Реального времени» опроверг информацию об отмене в Турции формата дешевого All Inclusive с 2028 года, о чем ранее писали в СМИ. Он отметил, что в стране нет проблем с премиальным сегментом отдыха, а вот как раз средний и ориентированный на массовые рынки сегмент хромает. Что касается туристического спроса на турецкий отдых, то он остался на уровне прошлого года. Цены при этом за последнюю неделю снизились на 17,6%. Сколько стоит слетать на заграничный курорт предстоящей осенью и что будет с ценами на туры на данном направлении в ближайшие месяцы — в материале издания.

«Безусловно, всякая власть хочет видеть самых богатых и состоятельных туристов»

Информация о том, что Турция к 2028 году откажется от дешевого All Inclusive, — чистый кликбейт («приманка для кликов», «наживка» в пер. с англ., — прим. ред.). Об этом «Реальному времени» сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

Что произошло?



Ранее сообщалось, что Турция к 2028 году откажется от модели дешевого All Inclusive. Причина такого решения, по словам экспертов, заключается в том, что старая модель экстенсивного роста — бесконечное наращивание номерного фонда и погоня за количеством гостей — полностью себя исчерпала. В результате такой стратегии отели попали в ловушку инфляции и недозагрузки. Чтобы выйти из сложившейся ситуации, власти решили принудительно перейти к «сверхдорогому качеству». Предполагается, что при переходе на «новую схему» страна заработает дополнительно около 100 млрд долларов. При этом самих туристов ждет подорожание путевок на 35–50%, пишет портал tourprom.



— Безусловно, всякая власть хочет видеть самых богатых и состоятельных туристов, но преимущество Турции — это большой разброс вариантов отдыха за разные бюджеты. С премиальным сегментом у этой страны как раз проблем нет. У них хромает средний, недорогой или не ориентированный на массовые рынки, сегмент, поэтому административными мерами никакую такую задачу не закрыть, — прокомментировал собеседник издания.

Как объяснил представитель АТОР, All Inclusive — это не определенный стандарт или класс отдыха, а «просто широкое обеспечение различных видов пребывания гостя на территории отеля».

Он также подчеркнул, что спрос и количество поездок в Турцию за год не изменились.

Цены на отдых в Турции начинаются от 80 тыс. рублей

По данным АТОР, за последнюю неделю путевки в Турцию подешевели на 17,2 тыс. рублей, или на 17,6%. Туры в страну с вылетом на сентябрь в формате «все включено» начинаются от 80,8 тыс. рублей на двоих. По словам экспертов Ассоциации туроператоров, Турция продолжает оставаться самым доступным популярным пляжным направлением. Причем в связи с завершением летнего сезона россияне могут получить больше спецпредложений от отельеров.

К слову, аналогичные ценники заявлены и на туры в Объединенные арабские эмираты (-23,1% за неделю, или на 25,4 тыс.). По последним данным, «сентябрьскую путевку» в ОАЭ можно приобрести от 84,6 тыс. рублей за двоих.

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Для сравнения: цены на другие популярные среди россиян заграничные пляжные курорты подорожали, а цены за отдых в формате «все включено» перевалили за 100 тыс. рублей. Так, отдохнуть в Египте в первый осенний месяц обойдется минимум в 116,4 тыс., Таиланде — от 121,7 тыс., слетать в Китай (остров Хайнань) — от 123 тыс., а во Вьетнам — от 152,9 тыс.

При этом, если рассматривать самостоятельный полет в Турцию, то, например, билеты из Казани в Стамбул начинаются от 13 тыс. рублей за рейс с пересадкой и от 60 тыс. — за прямой, следует из предложений различных авиакомпаний. Тем временем номер в турецком отеле с завтраком может обойтись в 5,1 тыс. рублей за ночь для 1 гостя.

«Надо отметить, что валютный курс меняется»

Ждать снижения цен на путевки в Турцию предстоящей осенью не стоит, так как до середины октября страна будет пользоваться стабильным спросом у россиян для пляжного отдыха. Об этом «Реальному времени» сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.



— Турция остается лидером по выезду за счет быстрой и удобной транспортной логистики, поэтому спецпредложений сейчас практически нет. Я думаю, что цены до конца осени останутся на текущем уровне. Даже во второй середине октября и ноябре нельзя сказать, что сезон в Турции будет низким, он будет стабильным. Востребованными останутся культурно-познавательные, экскурсионные, а также деловые туры. Отмечу, что Стамбул очень любит проводить разные мероприятия, куда с удовольствием едут туристы, причем круглогодично, — объяснил он.

Однако Барзыкин допустил, что ценники могут снизиться под влиянием курса доллара.

— Надо отметить, что валютный курс меняется. Если раньше он работал на плюс, то сейчас работает как раз на минус. Однако обращаю внимание, что на итоговую цену тура влияет целый набор факторов, — объяснил представитель РСТ.

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Как курс доллара влияет на стоимость путевок?



Многие составляющие тура (перелет, услуги зарубежных отелей, трансферные услуги) часто рассчитываются в иностранной валюте. Когда рубль крепнет (валюта дешевеет), в пересчете на рубли эти затраты для российского туроператора снижаются. Как следствие, перевозчик может предложить туристу более дешевый тур, следует из пояснений портала banki.ru.

Однако эксперты подчеркнули, что туроператор не меняет цену в ту же секунду, как только подешевеет доллар. Это связано с тем, что часть услуг (авиабилет, номер в отеле) уже выкуплены по старому «дорогому» курсу. На практике корректировка ценников происходит через 1–3 недели после валютных колебаний.

Кроме того, несмотря на дешевизну отеля и билетов на самолет, может подорожать авиатопливо, усложниться логистика и другие статьи расходов. В связи с чем укрепление рубля порой не отражается на снижении цен на заграничный отдых.