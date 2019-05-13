Владимир Путин посетит в июле Башкирию, чтобы изучить концепцию геопарка «Торатау»

Московские эксперты работают над концепцией геопарка «Торатау», который появится в Башкирии, сообщает РБК.

Ожидается, что презентация проекта для президента РФ Владимира Путина пройдет в Уфе в июле. Согласно подготовленному плану, геопарк появится к 2020 году. Его площадь превысит 4 тысячи квадратных километров.

Напомним, ранее в Министерстве экологии Башкирии разъяснили охранный статус гор-шиханов Торатау и Юрактау. Чиновники подчеркивают, что горы, как и другие ключевые объекты создаваемого геопарка, останутся под охраной государства.

