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Владимир Путин посетит в июле Башкирию, чтобы изучить концепцию геопарка «Торатау»

14:58, 13.05.2019
Владимир Путин посетит в июле Башкирию, чтобы изучить концепцию геопарка «Торатау»
Фото: kremlin.ru

Московские эксперты работают над концепцией геопарка «Торатау», который появится в Башкирии, сообщает РБК.

Ожидается, что презентация проекта для президента РФ Владимира Путина пройдет в Уфе в июле. Согласно подготовленному плану, геопарк появится к 2020 году. Его площадь превысит 4 тысячи квадратных километров.

Напомним, ранее в Министерстве экологии Башкирии разъяснили охранный статус гор-шиханов Торатау и Юрактау. Чиновники подчеркивают, что горы, как и другие ключевые объекты создаваемого геопарка, останутся под охраной государства.

ОбществоВласть Башкортостан
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