Элвин Грей заявил о планах вернуться в Москву

Популярный певец Элвин Грей сообщил, что «с 2020 года планируется возвращение в Москву». Об этом он заявил на своей странице во «ВКонтакте».

— Через несколько дней мне исполняется 30 лет, а это тот возраст, когда задумываешься о многом. Хочу поделиться с вами своими планами и подвести итоги, — обратился он к аудитории.

Певец заявил, что лейбл «Элвин Грей» будет базироваться в Казани и станет давать жизнь новым артистам, новым проектам на национальной эстраде. «С 2020 года мной планируется возвращение в город Москву, где начну работать в новом для себя ключе. Займусь вплотную продюсированием и российским сольным контентом», — заявил Элвин Грей.

Напомним, самым популярным исполнителем Татарстана по итогам 2018 года стал Радик Юльякшин, более известный как Элвин Грей.

