Айнур Биргалин: «Мы не собираемся что-то выклянчивать у власти, садиться на шею Хабирову»

Врио муфтия Башкирии о ярлыке ваххабита, примере Татарстана, мечети-долгострое «Ар-Рахим» и отношениях с властями, Гайнутдином и Таджуддином

В преддверии Рамадана муфтий Башкирии Нурмухамет Нигматуллин подал в отставку. Кресло председателя Духовного управления мусульман РБ занял 29-летний Айнур Биргалин, пока с приставкой «врио». Свое первое интервью в новом статусе молодой муфтий дал корреспонденту «Реального времени». Наш собеседник рассказал о причинах ухода своего предшественника, мечети-долгострое «Ар-Рахим», переговорах с Радием Хабировым, отношениях с джамаатами и предстоящем республиканском ифтаре в Уфе.

«Никто на Нурмухамета хазрата не давил»

— Айнур хазрат, вы заняли кресло председателя ДУМ РБ. Сан муфтия тоже вам перешел?

— Да. Могу зачитать отрывок из протокола: «Назначить на должность временно исполняющего обязанности председателя-муфтия ЦРО ДУМ РБ Биргалина Айнура».

— И Нурмухамет хазрат теперь становится вашим советником?

— Официального назначения не было. Но в будущем планируется. Должность скорее церемониальная — как наш главный аксакал. Он будет встречать гостей, помогать в нашей работе. Его опыт нам будет весьма полезен. Для многих в республике он почти сакральная фигура, поэтому людям будет отрадно видеть его на разных собраниях, религиозных мероприятиях. Так и будем его использовать.

— Как ни странно, вашу кандидатуру на должность председателя предложил первый зампред муфтията Айнур Арсланов — ваш недавний оппонент. Вы нашли с ним общий язык?

— Да, он взял самоотвод и выдвинул меня. Он сказал мне: «Из всех вариантов только тебя, Айнур, вижу на этом посту. Здесь нужно обладать высокими коммуникативными качествами, решительностью. Все это замечено в тебе, поэтому тебя и предлагаю». И обещал в будущем поддерживать.

— А сам он куда уходит?

— Недавно он написал заявление об увольнении. Теперь он работает в БГПУ (Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, — прим. ред.), пишет диссертацию. При этом он сохраняет с нами дружеские отношения, помогает обучать имамов. Его знания, опыт, авторитет среди молодежи нам никогда не помешают. Думаю, и дальше будем с ним дружить и плодотворно взаимодействовать.

Фото vk.com

Айнур Арсланов (на фото) теперь работает в БГПУ, пишет диссертацию. При этом он сохраняет с нами дружеские отношения, помогает обучать имамов. Его знания, опыт, авторитет среди молодежи нам никогда не помешают

— При этом в региональных СМИ сообщалось, что Нигматуллин подал в отставку после категоричного требования председателя Совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе РБ Вячеслава Пяткова.

— Пусть не придумывают. Вячеслав Петрович не может просто взять и потребовать что-то. Они лично встретились только на заседании президиума ДУМ РБ. Это решение Нурмухамета хазрата было самостоятельным и вполне логичным. Как мы помним, его полномочия продлили еще на год. Ожидалось какое-то движение, а его не было. Муфтий сам понимал, что нужен прогресс, новые решения. А я не стеснялся и прямо говорил, какие видел недостатки в работе ДУМ РБ. Надо отдать должное муфтию, он не обидчив и отходчив, потому взял меня в замы. К Духовному управлению, нужно понимать, он относится ревностно, поскольку сам стоял у его истоков. У него было время присмотреться ко мне, мы хорошо сдружились. Ему предлагали разные варианты, на кого оставить муфтият, он всех внимательно выслушивал. А тут еще не решен вопрос строительства соборной мечети «Ар-Рахим», нужно готовиться к предстоящему съезду, провести Рамадан, текущие дела тоже требуют внимания. Ему в очередной раз намекнули, не хочет ли он передать полномочия. И он ответил: «Я готов». Собрал президиум, который и принял его отставку. Подчеркиваю: никто на него не давил. И временно выбрали меня.

— Выборы муфтия пройдут осенью. Выставите свою кандидатуру?

— Конечно.

«Радий Хабиров лично курирует строительство соборной мечети»

— Сам Нурмухамет хазрат нам тогда сообщил, что оставляет свой пост в надежде на завершение строительства соборной мечети. Чем конкретно он не устраивал спонсора стройки — фонд «Урал» Муртазы Рахимова?

— Во время выступления перед президиумом Нурмухамет хазрат про мечеть вообще не говорил. Он сказал, что нужна молодая кровь, свежее видение развития религиозной организации, нужно по-новому вести дела. Отметил, что чувствует себя хорошо, не болеет. Будет только что-то подсказывать.

Что касается строительства, то у нас каждый день проходят деловые встречи, переговоры с РУКС (Республиканское управление капитального строительства, — прим. ред.), администрацией главы РБ. Радий Фаритович лично курирует этот вопрос. Он обещания держит и займется этой мечетью. Иншаллах, все документы сделаем — и строительство продолжится. Ведь больше 10 лет не можем построить. История, сами знаете, запутанная…

— Вы имеете в виду аффилированность исполнителя («Алтын курай») с заказчиком (ДУМ РБ), что раздражало основного спонсора?

— Да. А из-за этой ситуации страдает умма, имидж республики.

— Как я понимаю, «токсичными» для фонда «Урал» были фигуры заместителя муфтия Аюпа Бибарсова и управделами Ильдара Ишеева. Они остаются в Духовном управлении?

— Аюп хазрат по-прежнему работает. Насчет Ишеева не могу сказать.

— А с руководством фонда вы еще не встречались?

— Еще нет. Лично у меня переговоров не было.

Фото mkset.ru

У нас каждый день проходят деловые встречи, переговоры с РУКС, администрацией главы РБ. Радий Фаритович лично курирует этот вопрос. Он обещания держит и займется этой мечетью

«Почему я, приверженец научного подхода к религии, вдруг стал ваххабитом?»

— В прошлом году, когда вы заявили о своих амбициях стать муфтием, стала появляться информация о вашей принадлежности к ваххабизму или салафизму. Имеете ли вы отношение к этому течению?

— Никаких книг современных салафитов и ваххабитов не читал и не читаю — ни ибн База, ни Фаузана, ни Альбани, ни Абдуль-Ваххаба. Максимум — просматривал в ознакомительном режиме. Их учеником никогда не был. Не знаю, почему меня к ним причисляют. Я придерживаюсь научного подхода в исламе: если то или иное суждение подтверждается источниками (Коран, сунна, иджма (совместное решение ученых), мнение отдельных богословов в соответствии с мазхабом), тогда учитываю те или иные вещи как аргумент. А когда говорят про некую святую гору и источник Ауштау в Учалинском районе, дескать, ее надо посещать, где доказательства, что это от ислама? Согласно трудам Абу Ханифы, ученых ханафитского мазхаба, это все порицается. Почему я, приверженец научного подхода к религии, стал ваххабитом или салафитом? Эти безосновательные заявления обидны. Народ не понимает, поскольку не знает, что такое правовая школа (мазхаб), усуль-фикх (основы исламского права). Любой научный подход людям кажется грубым. А ислам — сфера точная.

Кстати, ваххабитом и салафитом меня называли хабашиты, хакканиты и сулейманиты. Кроме них, никто на меня такой ярлык не вешал. В прошлом году хакканиты хотели протащить своего человека на пост муфтия, поливали меня грязью, в этом году продолжили.

— К слову о хакканитах. Вас, в частности, критиковали представители накшбандийского тариката, в основном сторонники кипрского шейха Мехмета Адиля аль-Хаккани. А их немало в мухтасибатах ДУМ РБ. Можно ли ожидать зачистки в рядах муфтията?

— С моей стороны никаких актов возмездия не будет. Это я гарантирую. Пусть человек относит себя к суфиям или еще какому-то направлению — по этому признаку преследовать не будем, даю слово. Но мы должны понимать, что у нас за основу взят конкретный мазхаб. Если люди будут преднамеренно смешивать ислам с какими-то поверьями, легендами, личными ощущениями, таких нужно дисциплинировать, просвещать.

Наша цель — единый вектор. В Духовном управлении теперь не будет как раньше, когда в одном месте говорят и делают одно, в другом — другое. Дисциплина будет серьезной: приняли устав — надо жить по уставу; приняли правила — живем по этим правилам. У нас будет работать совет ученых при ДУМ РБ: любой мусульманский священнослужитель может прийти, внести предложение или задать вопрос, эксперты совета рассматривают и принимают решение, обосновывая его. И это решение в дальнейшем будет воплощаться в жизнь. Если предложенный проект отвергается советом улемов ввиду его необоснованности по шариату, тогда его введение будет строго запрещено.

Также будет проводиться серьезная работа по мнимым «святым», которые якобы лечат по Корану, берут за это деньги, превратив религию в бизнес. Никаких внезапных приездов иностранных шейхов ни со стороны салафитов, ни со стороны суфиев мы не допустим. А то сегодня к нам приезжает какой-нибудь шиитский имам, завтра — крайний суфийский муршид, послезавтра — еще какой-нибудь арабский шейх. Каждый толкает людям свое, каждый готов растерзать своего оппонента. А у нас своя ментальность. В республике джамаат очень чувствительный, здесь очень тонкая грань. Пока мы, мусульмане Башкортостана, крепко не встали на ноги, нам эти инакомыслия, закинутые зарубежными проповедниками, не нужны.

— Получается, ДУМ РБ уже не будет приглашать специалистов, как раньше, из Египта, Турции? В Исламском колледже им. Марьям Султановой преподают те же шейхи из «Аль-Азхара»…

— Это не шейхи-проповедники, а квалифицированные преподаватели. Мы по-прежнему будем их приглашать. В начале Рамадана к нам прибыли пять Коран-хафизов из Турции. Все это будет продолжаться. Я же говорю про тех шейхов, которые влияют на массы, про лидеров движений, джамаатов. А обмен опытом с ведущими исламскими вузами всегда нужен. Но когда кто-то приезжает, собирает толпы местных жителей, объявляет какие-то места святыми, выносит сомнительные фетвы — этого нам не нужно.

Недавно мы съездили в Турцию, встречались с руководством Диянета (Diyanet — управление по делам религии, — прим. ред.). Мы усиливаем взаимодействие с ним. Достигнуты договоренности по образовательной части, по курбану. Нас активно поддерживает Равиль хазрат Гайнутдин.

Про меня уже писали, будто я продался Равилю хазрату. Отвечаю: у нас с ним очень уважительные отношения. У Гайнутдина нет таких амбиций, чтобы принизить статус ДУМ РБ и слить его в состав ДУМ РФ. Наоборот, он всегда подчеркивает, что наше Духовное управление должно быть самостоятельным, оказывает нам всяческую поддержку

— Раньше муфтий Башкирии был сопредседателем Совета муфтиев России, весьма самостоятельной фигурой в этой организации. Высказывались опасения, что ДУМ РБ может стать неким региональным отделением ДУМ РФ с минимумом прав.

— ДУМ РБ будет так же сохранять свою самостоятельность, поддерживая отношения со всеми. Про меня уже писали, будто я продался Равилю хазрату. Отвечаю: у нас с ним очень уважительные отношения. У Гайнутдина нет таких амбиций, чтобы принизить статус ДУМ РБ и слить его в состав ДУМ РФ. Наоборот, он всегда подчеркивает, что наше Духовное управление должно быть самостоятельным, оказывает нам всяческую поддержку. Авторитет нашего муфтията, наших имамов будет только расти. Я, как руководитель Духовного управления, за каждого мусульманина республики буду бороться.

«Хабиров неплохо разбирается в религии»

— Вы уже полгода работаете в руководстве ДУМ РБ и, наверное, смогли освоиться. Что нового привнесли за это время?

— Мы посетили много районов, начали налаживать там учебный процесс. Для этого создали отдел по связям с районами. Его задача — выявлять потребности в городах и селах: в литературе, специалистах, лекциях. Эта информация собирается, обрабатывается, идет обратная связь. Проходят выездные семинары, курсы повышения квалификации для имамов. Мы рассказываем им не про жизнь на Марсе или другие абстрактные вещи, а про то, с чем ежедневно сталкиваются хазраты, про педагогическую практику, как нужно работать с людьми, доносить религию. Кроме того, готовится к изданию журнал на башкирском и татарском языках.

— Как он будет называться?

— Наименование журнала пока прорабатывается. Материал уже готов. В месяц Рамадан, иншаллах, он увидит свет. Может быть, в будущем будем выпускать и на русском языке, до этого тоже дорастем. Авторы — наши имамы, я в том числе. Там будут собраны хутбы для хазратов, чтоб они не проводили проповеди по каким-нибудь мусульманским календарям. Они смогут зачитывать грамотный текст, подготовленный хорошими специалистами, утвержденный Духовным управлением.

— То есть праздничные и пятничные проповеди теперь будут строго регламентированы по теме, по времени — во всех мечетях один вагаз?

— Строгого регламента не будет. Они будут подспорьем, чтобы была единая направленность. Скорее, это будет облегчением службы имамов.

— Помнится, мусульмане жаловались, что, придя в ДУМ РБ на ул. Чернышевского, они не могли совершить намаз, их даже вахтер выгонял…

— Сейчас уже можно. Нужно понимать, что ДУМ РБ — административное учреждение, а не мечеть. В других муфтиятах административно-хозяйственная часть отделена от мечети. С моим приходом в Духовном управлении сразу сделали тахаратхану (комната для омовения). Молельный зал здесь открыт, приходи и читай намаз.

— Успели ли вы встретиться с Радием Хабировым или другими руководителями региона за время своей работы в ДУМ РБ?

— Да, и с Радием Хабировым, и с Александром Сидякиным (руководитель администрации главы РБ, — прим. ред.). С Радием Фаритовичем встречались дважды. Говорили с ним о состоянии мусульман, уровне образования представителей духовенства, учебных планах, которые нужно внедрять. Сейчас образовательный уровень имамов не столь высокий, как хотелось бы. На мой взгляд, руководитель Башкирии неплохо разбирается в религии. Он, как известно, учился в Турции, жил там. И исламское общество оказало на него немалое влияние. Он сам признает себя мусульманином, ему небезразлично положение дел единоверцев в нашей республике. Он обещал всячески нам содействовать. И выразил огромное желание, чтобы ДУМ РБ работало в крепкой дружбе и партнерстве с администрацией главы РБ и республиканским правительством. После нашего разговора с Хабировым я вышел с положительным зарядом и надеждой на хорошее будущее. У него есть четкое понимание происходящего в республике. Радий Фаритович некоторые моменты из жизни мусульман со мной разобрал детально.

Фото dumrb.ru

Вынужден с сожалением констатировать: в плане развития ислама мы заметно отстали. Татарстан в этом отношении – передовой регион

— Вы уже неоднократно встречались с муфтием Татарстана Камилем Самигуллиным. Будет ли какой-то новый виток взаимодействия с ДУМ РТ?

— Однозначно будем укреплять отношения с соседним регионом. У нас схожая ментальность, язык. Мне нравится, как в ДУМ РТ поставлена работа, как решается кадровый вопрос. В самом Духовном управлении у них работают около 80 человек, в издательском доме «Хузур» тоже большой штат. В Духовном управлении мусульман Республики Башкортостан — всего 10 человек в штате. В Казани — 80 мечетей, в Уфе — в 10 раз меньше, поэтому мы поднимаем вопрос о строительстве мечетей в городе, выделении под них земель. У нас люди не вмещаются в мечети, мусульмане совершают намаз в коридорах и на улицах. В Татарстане руководство республики всячески содействует строительству мечетей.

Хотя у нас, альхамдулиллях, руководство Башкирии уже уделило внимание строительству соборной мечети на проспекте Салавата Юлаева. Хабиров, как я уже сказал, содействует в этом деле. Надеюсь, при нынешнем руководстве это содействие будет усиливаться. Будем честны: независимо от того, кто возглавляет Духовное управление, простой народ все равно будет ориентироваться на главу региона. Именно он в первую очередь влияет на процессы в республике, в том числе и на мусульман, нравится кому-то это или нет. Поэтому с его стороны должно проявляться внимание к жителям.

Возвращаясь к взаимодействию с ДУМ РТ, хочу добавить, что наши визиты в Казань будут продолжаться, в свою очередь, будем звать их в Уфу. Куда бы мы ни приезжали, всегда возвращаемся с колоссальным опытом. Вынужден с сожалением констатировать: в плане развития ислама мы заметно отстали. Татарстан в этом отношении — передовой регион. Хорошо поставлена работа в Москве — в Совете муфтиев России. Даже в Саратовской области и Марий Эл, регионах далеко не «мусульманских», дела обстоят лучше, чем у нас.

— Центральное духовное управление мусульман России считается в республике конкурирующей структурой для ДУМ РБ, были даже периоды конфронтации. Как теперь будут выстраиваться отношения с Талгатом Таджуддином?

— Талгата Таджуддина и имамов ЦДУМ не воспринимаю как конкурентов. Работы хватает каждому. Даже если мы все будем работать день и ночь, многие вещи, которые требуется воплощать в жизнь, будут нами не затронуты. К Талгату хазрату у меня уважительное отношение. У нас нет планов с ним тягаться, что-то делить. Хотим только укреплять отношения. У меня задача — разобраться в нашем Духовном управлении.

«В этом году планируем провести республиканский ифтар на несколько тысяч человек»

— Айнур хазрат, вы уже сообщили, что на Рамадан к вам приехали Коран-хафизы. Какие еще мероприятия планируется провести в течение священного месяца?

— У нас запланированы тематические ифтары в Духовном управлении, в нескольких гостиницах, в кинотеатре «Родина». Также 29 мая в Шатре Рамадана в Москве (на Поклонной горе) пройдет День Башкортостана. Хотелось бы пригласить наше руководство, мы передадим приглашение Радию Фаритовичу. Там будет присутствовать лично Равиль хазрат (Гайнутдин — председатель СМР и ДУМ РФ, — прим. ред.). Конечно, хотелось бы провести масштабный большой ифтар для жителей Уфы, республики.

— Планируете организовать в Уфе нечто подобное республиканскому ифтару (на 15 тыс. человек) или шатрам Рамадана, какие проводятся в Казани?

— Что такое шатер Рамадана? Место, где проводят ифтар. Так что им может служить и простое кафе. В наших мечетях тоже проходят ифтары на сотни людей. Хотя в шатрах Рамадана своя интересная подача. В этом году подобный формат точно не успеем сделать. А в следующем году можно на территории Духовного управления поставить стилизованную юрту и приглашать гостей. В этом году планируем провести республиканский ифтар на несколько тысяч человек.

— Неожиданно. На какой площадке?

— Пока выбираем. Это будет либо парк «Ватан», либо комплекс «Уфа-Арена», либо еще где-то.

— На поддержку властей, как в Татарстане, рассчитываете?

— Если окажут минимальное содействие, остальное мы сделаем сами. Чтобы власть нас поддерживала, мусульмане должны показать, что они нужны. А то складывается такой стереотип: приходит имам или муфтий — значит, будет просить о помощи, чего-нибудь требовать, клянчить. Мы не собираемся что-то выклянчивать у власти, садиться на шею Хабирову. Но если будет содействие в организации, будет очень хорошо. Прежде всего, мусульмане сами должны быть заинтересованы в подобных вещах. Республиканская власть никогда не была против подобных вещей. А сейчас, думаю, будет только поддерживать наши инициативы.

Фото islamrb.ru

В наших мечетях тоже проходят ифтары на сотни людей. Хотя в шатрах Рамадана своя интересная подача. В этом году подобный формат точно не успеем сделать. А в следующем году можно на территории Духовного управления поставить стилизованную юрту и приглашать гостей

«По улицам ходили толпы мародеров»

— Вы раньше занимались единоборствами. Сейчас удается уделять время грэпплингу и бразильскому джиу-джитсу?

— Да, удается. Хотя иногда возникают неотложные дела и приходится пропускать. Тренировки у меня проходят по 3—4 раза в неделю, раньше были каждый день. Скоро будет аттестация на синий пояс. Для разрядов, поясов нужно ездить на семинары. Я дважды выигрывал на республиканских соревнованиях, именно там определяется уровень мастерства.

— Вы учились в университете «Аль-Азхар» в Египте и застали революционные события в Каире, на площади Тахрир. Помните те переживания?

— Изначально в стране было спокойно, хорошо. Потом резко в соцсетях, мессенджерах пошли провокационные сообщения — и за неделю начались бурные непрогнозируемые процессы. Прекратились поставки продукции, полки в магазинах опустели, жители бедных районов начали заниматься мародерством, нападать на прохожих. Нам-то главное, чтобы была вода. В городе остановилось движение. Посещать университет стало опасно: по улицам ходили толпы свирепых людей. Первым делом в таких ситуациях страдают иностранцы, потому что они меньше всех защищены. И граждан других стран вовсю обижали. Разумеется, в такие дни никто не будет ходить на учебу. Было страшно. Потом Рустэм Хамитов (на тот момент президент Башкирии, — прим. ред.) организовал самолет из Каира в Уфу для российских студентов, за что ему отдельное спасибо.

— Насколько я знаю, кроме «Аль-Азхара», вы учились в Российском исламском университете в Уфе.

— Да, учился в РИУ, окончил четвертый курс. Но диплом там не получил. Меня «сбрили» по признаку «свой-чужой». Мое заявление на восстановление там неожиданным образом потеряли, не приглашали на сессию. Там был один преподаватель с определенной акыдой (вероубеждение, — прим. ред.), который не принимал студентов, которые ему не нравились. Даже если я был бы инакомыслящим человеком, то почему мне запрещают учиться и получать правильные знания? Возможно, с такими «правильными» имамами, преподавателями сам бы исправился. Чего они опасаются — по-другому размышляющего человека? В «Аль-Азхаре» уже я окончил институт «Санавия».

— А где вы работали?

— Работал с 2011 года имамом в уфимской мечети «Рамадан». Когда я начинал там служить, на пятничную проповедь приходили 40 человек, а когда переходил на новое место работы, на джума собирались по 500—700 человек. Эта мечеть строилась на моих глазах. Теперь она полноценно функционирует. Затем в поселке 8 Марта начал строить мечеть «Фатхислам», в которой уже был имам-хатыбом. Был руководителем башкирского отделения Ассоциации предпринимателей-мусульман России. Сейчас этим уже некогда заниматься. Скоро при нашем Духовном управлении запустится мусульманский бизнес-клуб.

Когда работаешь с мусульманами, получаешь знания в религиозных учебных заведениях, понимаешь, что мусульмане разные. Есть и упомянутые вами суфии, салафиты и другие. Несмотря на незначительные различия, нужно объединяться под общим знаменателем. Нужно добиваться того, чтобы простой человек, придя в мечеть, мог получить ответы на свои вопросы. У нас же зачастую бывает так, что приходит кто-то в мечеть, а его пугают: «Наша мечеть хорошая, а вот соседняя неправильная, туда не ходи». Надо проводить ликбез для народа. Наше Духовное управление мусульман открыто для любых предложений, готовы со всеми сотрудничать.

Тимур Рахматуллин