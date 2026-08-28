В АТОР опровергли новость об отказе Турции от дешевого All Inclusive

В стране «хромает» средний и недорогой сегмент отдыха в плане бюджета

Фото: Арсений Фавстрицкий

Информация о том, что Турция к 2028 году откажется от дешевого All Inclusive, — чистый кликбейт («приманка для кликов», «наживка» в пер. с англ., — прим. ред.). Об этом «Реальному времени» сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

Что произошло?



Ранее сообщалось, что Турция к 2028 году откажется от модели дешевого All Inclusive. Причина такого решения, по словам экспертов, заключается в том, что старая модель экстенсивного роста — бесконечное наращивание номерного фонда и погоня за количеством гостей — полностью себя исчерпала. В результате такой стратегии отели попали в ловушку инфляции и недозагрузки. Чтобы выйти из сложившейся ситуации, власти решили принудительно перейти к «сверхдорогому качеству». Предполагается, что при переходе на «новую схему» страна заработает дополнительно около 100 млрд долларов. При этом самих туристов ждет подорожание путевок на 35–50%, пишет портал tourprom.



Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

— Безусловно, всякая власть хочет видеть самых богатых и состоятельных туристов, но преимущество Турции — это большой разброс вариантов отдыха за разные бюджеты. С премиальным сегментом у этой страны как раз проблем нет. У них хромает средний, недорогой или не ориентированный на массовые рынки, сегмент, поэтому административными мерами никакую такую задачу не закрыть, — прокомментировал собеседник издания.

Как объяснил представитель АТОР, All Inclusive — это не определенный стандарт или класс отдыха, а «просто широкое обеспечение различных видов пребывания гостя на территории отеля».

О том, сколько стоит слетать на заграничный курорт предстоящей осенью и что будет с ценами на туры на данном направлении в ближайшие месяцы, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров