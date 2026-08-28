Автопроизводители: «Отверточная сборка 2000-х — это никакая не локализация»

2,8 млн автомобилей в год — руководство ФГУП НАМИ представило в Казани программу развития автопрома

Фото: предоставлено пресс-службой технопарка "Идея"

«Когда иностранные компании уходили из России, они повсеместно останавливали сборочные конвейеры, кто-то бросал или даже пытался вывести из строя оборудование. Чтобы предотвратить его вывоз, представители Министерства промышленности и торговли РФ выезжали на предприятия и выносили официальные предписания о запрете на его демонтаж и вывоз», — откровенно рассказывал о драматических событиях 2022 года исполнительный директор ФГУП НАМИ Денис Ендачев. Уход 65 иностранных производителей автокомпонентов привел к временной остановке автозаводов — их успели перезапустить к 1 января 2026 года. За это время предприятия инвестировали 266 млрд рублей в автокомпоненты, получив 142 млрд по кредитам Фонда развития промышленности. Что теперь есть в заделе и почему инженеры «Соллерса» скептически отзываются о партнерстве с китайцами — в репортаже «Реального времени» с отраслевой конференции в казанском технопарке «Идея».

Глава НАМИ: «Мы, безусловно, потеряли компетенции, цепочки поставок и компонентную базу»

Главным гостем конференции по автокомпонентам стал генеральный директор ФГУП НАМИ Федор Назаров, курирующий технологическую трансформацию российской автомобильной отрасли. Накануне глава НАМИ прибыл в Казань, чтобы дать старт важному для отрасли проекту: сегодня утром в технопарке «Идея» состоится открытие филиала инжинирингового центра НАМИ. Ожидается, что в торжественной церемонии примут участие министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, раис Татарстана Рустам Минниханов и заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов.

«Коллеги, приглашаю всех на открытие инжинирингового центра — филиала НАМИ, который расположился на территории парка. Мы организуем для всех желающих экскурсию: можно будет увидеть, как устроены наши лаборатории, оборудование», — проанонсировал открытие Федор Назаров в самом начале конференции. К слову, сюда приехал президент Ассоциации промпредприятий РТ Александр Лаврентьев, руководитель казанского завода «Электроприбор» Павел Щацких и все те, кто заинтересован вернуться в автомобилестроение. С этого года государство увеличивает суммы субсидий и грантов в отрасли, что делает их особенно привлекательными.

Инжиниринговый центр — филиал НАМИ реализуется при поддержке Минпромторга и нацелен на развитие компонентной базы. В технопарке «Идея» он стал вторым по счету после аналогичного центра «Соллерса», который открылся ровно три года назад. Актуальность этой темы не вызывает сомнений: невозможно построить сильную индустрию без надежных комплектующих, пояснил Назаров. По статистике, автопроизводители создают лишь малую часть деталей самостоятельно, а около 70% компонентов — это бизнес поставщиков. Тут спикер не мог не вспомнить об уходе западных автопроизводителей в 2022 году, что и заставило российские власти радикально пересмотреть подход к развитию автомобильной отрасли.

Из страны ушел 21 крупный европейский автопроизводитель и 65 иностранных поставщиков автокомпонентов, что парализовало отечественный автопром. Теперь несколько десятилетий партнерства с ними считают потерянным временем. «Как следствие, мы, безусловно, потеряли компетенции, потеряли цепочки поставок, потеряли компонентную базу, потеряли очень много», — отметил Федор Назаров. С другой стороны, остались мощности, внутренний рынок, которые предстоит восполнить собственными силами. Большая роль в этом отводится высшей школе — КНИТУ-КАИ, КНИТУ-КХТИ и другим университетам страны.

300 предприятий автокомпонентов вышли в серию

«Когда иностранные компании уходили из России, они повсеместно останавливали сборочные конвейеры, кто-то бросал или даже пытался вывести из строя оборудование. Чтобы предотвратить его вывоз, представители Министерства промышленности и торговли РФ выезжали на предприятия и выносили официальные предписания о запрете на его демонтаж и вывоз», — откровенно рассказывал о драматических событиях 2022 года исполнительный директор ФГУП НАМИ по информационным технологиям Денис Ендачев.

В Минпромторге сформировали перечень из 742 критически важных автокомпонентов, которые обеспечивают движение автомобиля. В результате была составлена большая государственная программа по перезапуску производства автокомпонентов. В нее включили около 300 предприятий РФ. За это время предприятия инвестировали 266 млрд рублей в автокомпоненты, получив 142 млрд кредитов Фонда развития промышленности.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В настоящее время, начиная с 2022 года, запущено серийное производство более 300 компонентов, сообщил Денис Ендачев. К примеру, компанию Magna сменила MGС CROUP, BOSH — НАМИ, Valeo — Avtopribor, Schaeffler — Группа ГАЗ, Wabco — «Тормозные системы», Knorr-Bremse — КАМАЗ. «Мы стали более технологически независимыми. Эту работу, безусловно, нужно продолжать. Для того чтобы не повторить тех ошибок, которые мы допустили», — отметил Ендачев.

Фатальной ошибкой в партнерстве с западными компаниями оказалось отсутствие конструкторской документации на изготовление комплектующих. «Когда мы начали пытаться перезапустить производство, оказалось, что у нас отсутствует конструкторская документация, отсутствует необходимая технологическая документация. Пришлось очень долго и с трудом восстанавливать», — признал исполнительный директор ФГУП НАМИ.

Теперь обязательным условием предоставления субсидий является закрепление права собственности за производителем РФ. «Конструкторская документация, программное обеспечение и все интеллектуальные права должны быть юридически закреплены за предприятием, которое находится в России. Чтобы избежать повторной остановки производства», — объяснил Денис Ендачев.

К 2035 году автопром выйдет на выпуск 2,8 млн автомобилей

В рамках перезапуска автопрома Минпромторг РФ подготовил обновленную стратегию развития отрасли до 2050 года. К 2035 году планируется наладить ежегодный выпуск 2,8 млн автомобилей во всех сегментах (легковых, грузовых и коммерческих). Под эти мощности должны создаваться производства компонентов. Сейчас программа проходит финальное согласование в правительстве РФ. «Мы надеемся, что до конца года она будет утверждена, и это будет базовым документом», — отметил Ендачев.

— Создание конкурентоспособных компонентов — одна из самых актуальных задач. Чтобы успешно конкурировать с азиатскими поставщиками, российские производители должны обеспечивать высокое качество при низкой себестоимости продукции. Это критически важно, так как стоимость компонентов напрямую влияет на итоговую цену автомобиля. Чтобы российские машины могли на равных конкурировать с китайскими аналогами, необходимо не только поддерживать качество на уровне мировых стандартов, но и активно заниматься унификацией компонентов. Масштабируемость производства невозможна при избыточном разнообразии деталей, — указал на больное место разработчик программы.



предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

«Соллерс» инвестировал в рамках программы локализации 37 млрд рублей, сообщил глава «Соллерс Инжиниринга» Михаил Гурьянов. Из них 11 млрд рублей — за счет займов ФРП. «Самая надежная локализация — это создавать собственное производство. Если вспомнить 2000-е годы, то отверточная сборка — это никакая не локализация, она не создавала добавленной стоимости. Использовалась только рабочая сила, возможно, электроэнергия — и все. Не было более глубокой интеграции, не было сквозной локализации, и, к сожалению, материал, компоненты, услуги — все это у нас отставало от современного автомобилестроения», — признал он.

Год назад компания начала серийный выпуск Sollers SP7 в Елабуге по технологии полного цикла. Он собирается на базе китайского JAC Refine RF8. В настоящее время собрано 24 машины для проведения доводочных работ. Следующая партия из шести автомобилей будет серийной. Чем интересен опыт? Прежде всего, исчезли иллюзии по поводу китайских партнеров. «Китайцы очень закрыты, они не хотят никакой локализации. Они понимают, что это помешает их производству. Они сами прошли весь цикл, копировали, создавали производство у себя. Поэтому, когда мы договорились производить туристический микроавтобус, получили документацию, которая не соответствует действительности», — рассказал он. В результате компания завершила локализацию обновленной коробки передач и дизельного двигателя.

Реальное время / realnoevremya.ru

В заключение выступил генеральный директор технопарка «Идея» Николай Абруков с докладом «Технологическое предпринимательство как основа проектной деятельности в интересах индустриальных партнеров». В презентации указывались ключевые инструменты поддержки и развития университетского технологического предпринимательства с использованием существующих механизмов федерального и республиканского значения, а также рассматривались практические подходы по формированию проектных заданий от индустрии для научно-образовательного сообщества, место институтов развития в организации этой работы. Предложения по развитию интеграционных связей вызвали большой интерес у участников совещания.