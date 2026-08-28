Ушел из жизни король Норвегии Харальд V

Трон наследует его 53-летний сын Хокон

89-летний король Норвегии Харальд V умер в госпитале в Осло. Об этом сообщили в пресс-службе королевского дома.

— С глубокой скорбью сообщаем, что его величество король Харальд сегодня скончался, — говорится в сообщении.

Харальд V попал в больницу 17 августа из-за инфекции и осложнений гемолитической анемии. Вчера стало известно, что его состояние ухудшилось и оценивается как «очень тяжелое».

Король занимал престол с 1991 года. Трон наследует его 53-летний сын Хокон.

Галия Гарифуллина